Día de la Madre: famosas colombianas hablan del reto de ser mamás

Paola, Oliver y Leo: un amor infinito

La actriz que interpreta a Jimena Elizondo en Pasión de gavilanes está de vuelta para darle un nuevo aire a su personaje. Hoy su vida es distinta, Paola es madre de dos niños Oliver (8) y Leo (3), empresaria y productora audiovisual, pero sin lugar a dudas, el papel que más ama es el de ser mamá.

Fotos: Néstor Gómez / Management: María Clara López / Prensa: Camilo Pardo Comunicaciones

¿Qué es lo mejor de ser mamá?

Para mí ha sido hermoso ser mamá, yo siempre lo soñé y este sueño es mejor de lo que yo me había imaginado. Definitivamente los niños le cambian la vida a uno para siempre y eso es algo maravilloso, pues vivo en un crecimiento constante como persona porque quiero ser la mejor persona para ellos.

¿Qué tipo de mamá primeriza fuiste?

Fui muy juiciosa siguiendo todas las recomendaciones de mi mamá, como el tema de la cuarentena, pues tuve mis dos hijos por medio de un parto natural. Con respecto al primer chiquitín, obviamente muy cuidadosa, consentidora y pendiente y fue muy lindo ir descubriendo esa etapa de tener un bebé en casa con mi esposo, creo que hemos hecho un buen trabajo en equipo con Juan Carlos (Vargas).

¿Cómo no morir en el intento de ser madre y trabajadora?

Ha sido muy importante encontrar ese equilibrio entre la maternidad y mi trabajo, pero sin estrés. He intentado dedicarme y darles todo el amor a mis hijos cuando estoy con ellos, pero también estar enfocada en mi trabajo, cuando me toca, sin sufrir y sabiendo que el tiempo que tengo libre, es para mis hijos. Uno debe estar tranquilo y enfocado en lo que está haciendo sin estar añorando lo otro.

¿Qué eres primero mujer, madre o actriz?

No podría desligar a la mujer de la madre, en mi caso, es una sola, después soy profesional. Siento que he madurado como mujer, pero también siendo mamá, entonces cada faceta es importante. Mis prioridades cambiaron desde que soy mamá: mi vida son mis hijos, mi familia y obviamente amo mi trabajo, pero ya veo mí profesión desde un plano diferente.

¿Cuáles son los mayores retos que enfrentas como mamá trabajadora?

El mayor reto es encontrar ese equilibrio interno, en mi casa me ha funcionado mucho estar presente, en el aquí y en el ahora y disfrutar lo que esté haciendo, sea como madre o como profesional. El mayor desafío es balancear todo de una manera emocionalmente armónica y equilibrada.

¿Cómo defines a tus hijos?

Obviamente habla la mamá enamorada, ellos dos son seres maravillosos, hermosos, son muy buenos seres humanos, amorosos, nobles, con sentimientos muy lindos y eso me llena mucho el corazón. Los voy a apoyar en las decisiones que quieran tomar y los voy a incentivar para que tomen el camino que deseen.

Oliver y Leo

¿Película favorita? Unidos de Disney

¿Libro de cabecera? Les gusta leer mucho, leen varios cuentos a la semana, hay uno que mamá les regaló y que para ellos es muy especial por el significado.

¿Lugar favorito? Más que una ciudad. a ellos les gusta mucho la playa.

¿Un sueño? Conocer la nieve.

Bueno mi hijo Oliver tiene 8 años, está en segundo y le fascina jugar fútbol, le gustan muchos los deportes pero le fascina jugar fútbol, le gusta también mucho montar en bici y le gusta montar patineta.

Juliana Galvis y Ágatha, una dupla maravillosa

La bellísima actriz bumanguesa Juliana Galvis, a quien vimos como Carolina Valencia en La venganza de Analía y como Lola Montero en Pa' quererte, actualmente se encuentra interpretando un personaje en Hasta que la plata nos separe y reparte su tiempo entre su labor de madre de Ágatha Dávila Galvis, quien cumple 8 años en mayo, y su profesión como actriz, que la hace sentir plena.

Fotos: @fotografiacarolinaalvarado / Management: María Clara López / Prensa: Camilo Pardo Comunicaciones

¿Qué es lo mejor y qué lo más complicado de ser mamá?

Para mí, no hay un regalo más lindo en la vida que ser mamá. Soy muy afortunada de tener a Ágatha, ella es mi compañera de vida, mi alma gemela, mi mejor plan; yo me derrito de amor por ella, me parece delicioso tener a mi lado a mi chiquitica, que es mi motor más grande. Lo más complicado puede ser el cuadrar equitativamente los horarios para poder trabajar y ser actriz, que es fundamental en mi vida, y dedicarle suficiente tiempo a Ágatha, pero creo que se me está dando fácil el tema de ser mamá.

¿Cómo ser madre trabajadora y no morir en el intento?

Definitivamente, hay que aprender a manejar los tiempos y la calidad de tiempo. Para que Ágatha sea feliz, la mamá también tiene que serlo, y para mí trabajar es fundamental. Creo que le doy la mayor parte de mi tiempo a Ágatha: cuando no estoy grabando, siempre estoy con ella y eso hace que todo fluya más fácil. Creo que es un tema de entender que es más importante la calidad que la cantidad de tiempo.

¿Cuáles han sido tus mayores retos a la hora de balancear tu profesión con la maternidad?

Creo que la culpa es algo que aparece en la vida de las mujeres tan pronto somos mamás. Uno siempre va a querer estar con los hijos la mayor parte del tiempo, pero ha ido desapareciendo también cuando entendí lo importante que es para mí salir de casa y crear y trabajar afuera. Al ser una mamá divorciada, Ágatha vive conmigo, pero los fines de semana los compartimos con el papá, entonces en el tiempo que estoy con ella trato de dedicárselo al máximo, buscar los mejores planes, compartir mucho juntas, hacer paseos, conversar, tratar de disfrutar al máximo los momentos y nuestro tiempo juntas.

En tus palabras, ¿quién es tu hija? ¿Y cómo vislumbras su futuro?

Mi hija es un ser humano hermoso, es una niña con un corazón enorme, es una niña buena, es una niña generosa, es una niña inteligente, una niña saludable, una niña amorosa, una niña que ama a los animales y a la naturaleza, una niña con una sensibilidad superespecial. ¿Cómo la veo en el futuro?... No tengo ni idea, solamente quiero que sea un buen ser humano, que le aporte al planeta, que haga simplemente lo que la hace feliz, y yo espero estar siempre a su lado para apoyarla y ayudarla y hacer lo que esté a mi alcance para lograr que ella haga sus sueños realidad.

Ágatha

Amante de los animales y de la naturaleza.

Hobbies: gimnasia olímpica, equitación, esquí acuático, tenis, violín, bailar y pintar.

Película favorita: Encanto.

Libro: She’s got this (Laurie Hernández)

Ciudad favorita: Bucaramanga.

Un sueño: Ir al crucero de Disney.

Pie de foto:

“Lo que más me gusta de mi mamá es que es chistosa, y lo que más me gusta hacer con mi mama es ver ‘pelis’ con ella”, Ágatha.