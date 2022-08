Demi Lovato presume a su nuevo novio: ¿de quién se trata?

Instagram: @jutesmusic

Después de pasar por difíciles momentos relacionados con su salud mental, la cantante Demi Lovato por fin se encuentra en un buen momento: recién cumplió 30 años este 20 de agosto y coincidió con el lanzamiento de su álbum ‘HOLY FVCK’, en el que se incluyen canciones como ‘Skin of my teeth’, ‘29’ y ‘Substance’.

Además, hizo pública su relación con otro músico, con quien desde hace meses se sospechaba que salía, pero nuca había sido más que un rumor.

Se trata de Jordan Lutes, más conocido como Jute$, quien quiso dedicarle un tierno mensaje por su cumpleaños a través de Instagram: “Soy el más afortunado porque puedo decir que eres mía. Hacerte reír se ha convertido en mi nueva obsesión porque tu sonrisa literalmente cura mi depresión”.

“Estoy muy orgulloso de ti no solo por sobrevivir a todo lo que has pasado, sino por llegar a la cima y convertirte en la más saludable, feliz y dulce”, continuó.

¿Quién es Jute$?

El también cantante, quien fue firmado por Capitol Records, solía trabajar en su música de manera independiente y así acumuló alrededor de 100 mil seguidores en Instagram y más de 375 mil oyentes mensuales en Spotify.

Además, participó en la realización de ‘Substance’, uno de los más recientes sencillos de la estadounidense.

Al respecto, dijo: “Es una de mis canciones favoritas en las que he trabajado. Cuando me pidieron que me levantara y escribiera para esta sesión recuerdo haber pensado: ¿qué se supone que debo hacer en una sesión de Demi Lovato? Solo para aparecer y darme cuenta de que estaba haciendo uno de los proyectos de rock más poderosos que he escuchado. Obviamente, fue un hito para mí, pero más allá de eso, me siento tan bendecido”.

El artista aparece en los créditos como uno de los escritores de la canción, junto a Keith Sorrells, Alex Niceforo, Laura Veltz, Warren Okay Felder y la propia Demi Lovato.

A continuación, te mostramos algunas de las imágenes que los paparazzi han captado en los últimos días de la pareja:

