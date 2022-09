¿Daniella Álvarez está embarazada de Daniel Arenas? Esto respondió la presentadora

La presentadora y exreina barranquillera Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas están viviendo un amor muy bonito y comprometido. Desde que confirmaron que son novios, el año pasado, no han faltado las demostraciones de amor en redes sociales, con fotos y mensajes que demuestran el gran cariño y admiración que sienten el uno por el otro.

Hace poco estuvieron de vacaciones por Europa: un viaje sorpresa organizado en secreto por Daniel, quien quería sorprender a su gran amor. De hecho, Daniella compartió un video de con los recuerdos del viaje, en el que se evidencia lo feliz que está junto al actor, quien respondió a la publicación con un mensaje de amor en el que destacó que su vida junto a ella es "extraordinaria".

"Nuestra vida es EXTRAORDINARIA, Amor lindo,o por lo menos así lo veo yo… Para quienes vivimos con Dios en el corazón y todo lo hacemos con amor verdadero, siempre habrá un camino y el que yo elegí caminar, cargar, rodar o navegar contigo fue el que siempre soñé", escribió Daniel.

Tanto amor ha hecho que se rumore en redes sociales que Daniella Álvarez está embarazada, especialmente, porque circulan algunas imágenes de la exseñorita Colombia luciendo un vestido con boleros y con una silueta más ancha, diferente a las prendas más ceñidas, que generalmente usa. Este look fue el elegido por ella para el lanzamiento de su colección junto a la marca Bronzini, del Éxito, y tenía un estratégico bolero que le cubría la panza, lo que incentivó las dudas entre sus seguidores.

Sin embargo, Álvarez descartó estar esperando un bebé ante las cámaras del programa de chismes 'Lo sé todo', quienes no se quedaron con la duda y le preguntaron por su panza.

"Claro que no... Será que me engordé en el paseo, será lo máximo que pudo haber pasado, me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, nada", contestó la también modelo y deportista aficionada.

Te puede interesar:

(Piqué ya habría engañado a Shakira con otra mujer)

(Brendan Fraser es ovacionado)

(Comer, un derecho placentero)