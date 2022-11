Daniela Ospina y Salomé Rodríguez posan para Aló y celebran el amor de madre e hija

Somos la sangre que corre por nuestras venas, las experiencias que nos unen, las lecciones que estas nos dejan, las iniciativas que tomamos, los riesgos que corremos, las memorias que construimos y lo que decidimos no abandonar jamás. Esas son solo algunas lecciones que la empresaria, deportista y modelo antioqueña Daniela Ospina y su hija, Salomé Rodríguez, nos dejan con esta narrativa visual y portada en las que aparecen juntas en imágenes que tomamos en Miami.

Y queríamos retratar este amor poderoso que experimenta una madre por una hija porque puede parecer sencillo hablar sobre la maternidad, pero realmente no lo es. ¿Cómo se puede expresar con palabras la magnitud que entraña el hecho de ser madre? Dar vida es el estado emocional más bello de la vida, nada es comparable a ese sentimiento, provoca en el corazón un torrente inagotable de emociones. “Ser padres es una de las decisiones más importantes que los seres humanos podemos tomar en la vida y se necesitan fuerza y valentía para hacerlo bien, y esa fuerza se multiplicará para enseñarles a vivir convirtiéndose en nuestra razón de ser cada segundo del día”, asegura la modelo antioqueña.

Al verlas juntas, interactuando, compartiendo, peinándose la una a la otra, haciéndose chistes y abrazándose, es inevitable no sonreír porque es cierto que tienen una conexión muy fuerte. Sin embargo, es bellísimo que Dani acepte que la maternidad no significa estar abandonado a la plena felicidad, porque también entraña infinitas preocupaciones, una vida de entrega, desarrollar toda la paciencia del mundo ante muchos desafíos, pero a la vez emerge un heroísmo y un poder fruto de la generosidad del profundo amor que emana del corazón de una mamá.

“A nuestros hijos nos toca coserles las alas para que puedan volar muy alto en sus metas personales y profesionales, pero con su propia esencia. Me apasiona la frase de Teresa de Calcuta que dice: ‘Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñaras a soñar, pero no sonarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurara siempre la huella del camino enseñado’”, asegura ella.

Se te está creciendo Salo. ¡Está grandota!

¡Sí! Da como tristeza realmente mirar hacia atrás y ver cómo pasa el tiempo de rápido. Quisiera tener algo que detenga el tiempo porque de verdad ya llega a otras edades… todas son igual de lindas y se disfrutan, pero verla ya con tanta madurez, verla convertirse en una mujercita; como decía ella el día de las fotos “tienen que entender que yo soy una mujer bebé”. Entonces, disfrutándola. Siento que no es fácil criar, es una tarea bastante difícil, pero creo que mientras uno lo haga en amor y sobre todo implementando los valores, que es lo más importante en una familia. Mi hija lo es todo para mí.

La última vez que hablamos apenas te estabas organizando en Estados Unidos. Cuéntame lo que han sido estos años de formar su hogar, ustedes dos.

No sabíamos si Salo iba a acostumbrarse, si le iba a gustar su colegio o no, pero todo se ha dado de una manera muy orgánica, muy linda y hemos encontrado muchas salidas para seguir construyendo y trabajando. Salomé está muy feliz en su colegio, encontramos una academia de baile donde puede ejercer eso que le gusta, además de diferentes deportes, y empezamos a entender un poquito el movimiento de la ciudad. Gracias a Dios nos hemos adaptado muy bien, pero estamos siempre superabiertas. Hoy estamos aquí y si mañana la vida nos quiere poner en otro país, allá estaremos juntas.

El tema del baile está conectado con esa disciplina que tuviste desde niña como voleibolista. Cuéntame cómo ha sido acompañar a Salo en este proceso.

La verdad, el baile lo veo más como algo que le apasiona y que ella está experimentando, pero creo que es muy pequeña para saber si se va a dedicar a esto. Hay que llevarla de la mano porque, al final, apenas tiene nueve años y sus gustos pueden ir cambiando. Por ahora lo vibro con ella, me gusta lo que hace, tiene mucha disciplina por lo que hace y, sobre todo, la hace muy feliz. Sin embargo, inicialmente tiene que responder en el estudio y luego sí en las otras actividades extraescolares.

¿Cómo es el día a día de ustedes?

Si te soy honesta, reocupado. La llevo al colegio, la recojo a las tres de la tarde, en las tardes hace sus cuadernillos de Kumon, luego clase de baile, que son dos horas diarias, y como queda un poco retirado del colegio, entonces le toca adelantar parte de las tareas durante el trayecto en el carro para ir a sus clases de baile; practica un género diferente cada hora. Salimos a las 7 p. m. y llegamos prácticamente a las 7:30 a cenar, terminar de hacer tareas y acostarse. Esa es su rutina y parte de la disciplina que le gusta y que la hace feliz.

Como mamás, vemos que nuestros hijos vienen con otro chip. ¿Cómo te ha ido en esa preadolescencia con Salo?

Salo todavía es muy niña para muchas situaciones y trato de conservarla así. He sido una mamá muy presente y el hecho de haber sido una mamá joven, de cierta manera ayuda porque está igual uno metido en lo que está sucediendo en el mundo, en lo que pasa. Pero, bueno, al final yo soy de las que piensan que todo con amor se puede lograr. Al final siempre tiene que haber un acompañamiento; eso creo que es algo que los padres deberíamos hacer siempre, estar al lado de nuestros hijos. Se tiene que equivocar, estrellar, y yo soy la primera que la dejo, porque así van formando su personalidad y aprendiendo.

Fuiste criada en una familia muy estructurada, con papá y mamá que vivieron juntos hasta que tu padre se fue al cielo… pero a ti te ha tocado forjar una familia distinta. ¿Cómo te va siendo mamá y papá en ciertos momentos?

La verdad, tengo una base muy linda de familia, sobre todo de muchos valores, entonces no se me ha hecho difícil criar a mi hija con los mismos principios. Creo que Salo tiene una familia muy linda, maravillosa, simplemente con diferente estructura. Tanto su papá como yo tenemos los roles, cada quien cumple con su función, su misión, y de eso se trata. Al final, todo este tema no debería ser un problema para los niños porque los adultos fuimos los que forjamos esas estructuras diferentes debido a situaciones particulares. Entonces, independientemente de que sus papás estén separados, ha sido en el mismo amor, el mismo respeto, etc.

¿Y no te sientes también a veces agotada?

He asumido mi papel de madre de manera muy feliz porque, si te soy honesta, creo que es la labor que más me apasiona, el tema de ser mamá. Obviamente a veces se generan cargas, entonces también estoy cansada, pero es un cansancio rico, que no me agota, no me preocupa. Igual, si ella necesita de su papá, él siempre va a estar ahí para ella; es un papá muy presente. Como te digo, es una estructura diferente, pero no cambia nada el amor, el respeto y los valores que ella como hija merece y debe tener.

Has logrado manejar una muy buena relación con el papá de la niña. ¿Hoy en día cómo es esa relación con James Rodríguez?

Tenemos una muy buena relación. Creo que hay un vínculo muy bonito y, como te digo, Salo tiene una familia maravillosa que siempre está ahí por ella y para ella. La relación con su papá es muy buena, cosa que ellos dos han construido, y de mi parte también… como lo dices, siempre he asumido mis responsabilidades y lo he llevado con mucho amor y respeto, para ellos, para mi hija y sobre todo por mí misma.

¿Cómo le va a Salo con su hermanito?

Muy bien, lo adora. Yo creo que tener hermanos es una bendición. Como tú bien dices, tengo una relación muy linda con mi hermano David, todos los días se construye, todos los días nos hablamos, estamos ahí siempre el uno para el otro, y bueno… eso también le cuento y le muestro a mi hija para que también lo haga. La familia es la que está para uno siempre y su hermano siempre será muy importante en su vida.

UNA EMPRESARIA CONSUMADA

Cuéntanos cómo ha sido el proceso de crecer con tu marca DanFive.

Ha sido muy retador. En algún punto el negocio no estaba dando los resultados necesarios, pero puedes también darles la vuelta a todas estas situaciones. Yo creo que muchas veces lo vemos desde la parte económica, que es necesaria, pero detrás de una empresa hay cosas mucho más lindas: generar una oportunidad, fomentar trabajo, llegar a muchas personas, etc. Qué rico mostrarle al mundo todas las virtudes que tenemos, poder llevar mi país en alto y no solo lo que demuestro yo, porque solo soy la carátula; todo lo que hay detrás, todas estas mujeres y hombres que hacen de esta prenda una creación maravillosa.

¿Cómo ha sido gestar ese equipo de trabajo, que es como una gran familia para ti?

Siempre se los digo a las personas que trabajan conmigo: “somos un barco y todos tenemos que remar hacia el mismo destino”. Si alguno no rema, yo soy la primera que me tengo que bajar y replantear el viaje. Para poder hacer una gran marca, sola no podría; simplemente quiero ser la líder, pero teniendo en cuenta que las materias primas y la confección es 100 por ciento nacional.

Cuéntanos sobre la nueva colección.

Esta última colección del año es muy especial porque vamos a llegar con unos colores pasteles increíbles donde seguimos resaltando a la mujer, hablando desde la calma y la comodidad. Son tonos rosados, amarillos, naranjas, pasteles, que van muy bien en todas las siluetas. Se llama ‘Blis’, una forma de encontrar esa calma, esa paz de terminar el año.

Háblanos sobre esos retos deportivos que te inventaste.

Aquí, en Estados Unidos, estamos abriendo el camino de entrenamiento. Se me ha dado bastante bien porque me apasiona, me gusta, toda mi vida he sido deportista y me encanta compartirlo con la gente.

¿Cómo lograr esa disciplina tuya?

No es fácil. A mí me duele, yo también me canso y hay días que me toca acomodarlo a las cinco de la mañana porque tengo un día de trabajo duro; pero en el momento en que tú decidas lo que quieres, el querer es poder y ahí está todo. La respuesta parece muy fácil, pero yo sé que a la hora de implementarlo es difícil. Qué rico poder dar ese 360 y sobre todo mostrar que con disciplina sí hay resultados.

¡Y GABRIEL LA FLECHÓ!

¿Cómo llegó Gabriel a tu vida?

La verdad, ha sido maravilloso. Creo que conocer a Gaby ha sido increíble para mi vida. Es un amor bonito, sincero, respetuoso. Él es un hombre trabajador, entregado y caminamos y empujamos hacia el mismo lado. Esos valores que realmente compartimos han sido lo más importante para mi relación. Cuando compartes valores, lo es todo, porque yo creo que al final las otras cosas son añadiduras, van y vienen. Cuando los valores son los mismos y volvemos a lo mismo, se gira hacia el mismo punto, es mucho más lindo y más fácil la construcción, vamos poco a poco en el sentido de que vamos construyendo. Los dos estamos muy claros en que tenemos una familia, de que estamos en una construcción muy linda, pero esto es un paso a paso, pero pisando fuerte...

***Lee la entrevista completa en la edición impresa de Revista ALÓ que ya está en punto de venta.

Entrevista y dirección: @sandrapaolareal

Fotografía: @gatoriveroph

Producción y styling: @jotamaya

Maquillaje y pelo: @emiliouribebeauty

Asistente de fotografía: Kearny Rivero

Asistente de producción: Camilo Vergel

Look: @danfive

Locación: Key Biscayne (Miami)

Management Colombia: @tatianazuluagal

Management Global: @linamcaceres @latinwe