Daniela Ospina aseguró que planea casarse este año

La empresaria Daniela Ospina y el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel se comprometieron en matrimonio a principios de septiembre en Miami y ambos publicaron la noticia de su futura boda, a través de unas imágenes publicadas en sus respectivos perfiles de Instagram.

En las fotografías se les puede ver celebrando en una playa de México, mientras que Coronel está arrodillado con el anillo en la mano. Ospina, quien lo mira asombrada, agarra su mano y le da el “Sí, acepto”.

¿Cuándo realizarán su boda?

Si bien la modelo aseguró hace algunas semanas que la boda se efectuaría en 2023, todo parece indicar que los planes cambiaron y la celebración podría realizarse antes del término del presente año.

Recientemente, la antioqueña habilitó la caja de preguntas y respuestas en su perfil personal de Instagram para charlar con sus más de 7,2 millones de seguidores sobre su vida personal y laboral.





Si bien algunos internautas preguntaron por Salomé, su primera hija, el tema principal de la conversación fue su futuro matrimonio, pues algunos le cuestionaron la fecha, lugar y, sobre todo, si está embarazada.

Aunque no dio muchos detalles, la ex jugadora profesional de voleibol reveló que: “aún no sabe exactamente, pero será en 2022 con plena seguridad”.

