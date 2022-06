Daniela Álvarez habló sobre su salud: ‘Se me volvió a abrir la herida del pie’

Instagram: @danielaalvareztv

La presentadora y ex reina de belleza Daniela Álvarez se enfrentó a una dura situación hace unos años, cuando producto de una isquemia tuvo que tomar la decisión de amputar su pie y parte de su pierna izquierda.

Desde entonces se ha convertido en inspiración para quienes la siguen, pues pese a las adversidades ha sabido enfrentar su nueva realidad y estilo de vida dando un mensaje de superación.

Precisamente, este 13 de junio recordó que cumplía dos años desde la amputación y compartió el siguiente mensaje: “Gracias Dios por permitirme seguir viviendo, gracias porque me reconforta saber que mi dificultad le recuerda a muchas personas que lo tienen todo y tal vez no se han dado cuenta. La vida es una lucha constante, sonríele a tu lucha, te aseguro que es la mejor opción”.

Sin embargo, no ha sido un camino fácil. Ha tenido complicaciones y le apareció una llaga profunda que la tuvo en silla de ruedas.

Esto ocurrió en marzo, mientras estaba de paseo con su novio, el actor Daniel Arenas. Según contó, por su falta de sensibilidad en el pie derecho no se dio cuenta de que había tenido una lesión.

Con el paso del tiempo sanó, pero en los últimos días volvió a abrirse la herida. Así lo documentó a través de sus historias de Instagram: “Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie”, expresó Daniela.

“Que estrés... Pero bueno, me vine para Barranquilla y me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un shot impresionante de oxígeno al 100 % y eso me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, concluyó.

Así mismo, mostró cómo transcurre su proceso de recuperación. De inmediato, sus redes se llenaron de mensajes de apoyo y buenas energías.

