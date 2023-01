Dani Alves: ¿quién es la esposa del jugador?

La bella modelo Joana Sanz, la esposa de Alves, está viviendo unos momentos muy difíciles, ya que a la encarcelación del lateral se le suma que hace pocos días murió su madre.

"Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", ha escrito en sus redes sociales.

"He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias", ha añadido.

¿Quién es la esposa de Dani Alves?

Joana Sanz es una modelo de 29 años, nacida en Islas Canarias, España. De acuerdo con información publicada en su sitio web, inició su carrera en el modelaje a sus 17 años, cuando hizo parte del concurso estadounidense Supermodel of the world. Ha trabajado en importantes marcas como L’Oreal Hair, Sony Xperia, Samsung camera, Jimmy Choo y YSL Beauty.

En su perfil de Instagram tiene 794 mil seguidores y allí se describe como modelo y “empresaria por el mundo”. Dentro de sus publicaciones, se destacan fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo, que es elogiado por miles de fanáticos.

Asimismo, se observan imágenes junto al futbolista con quien lleva cinco años de casada.

