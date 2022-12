¿Cuántas calorías tienen la natilla y buñuelos?

Nada más aburrido que pararse frente a un plato de ajiaco, un tamal o una lechona a contar calorías con sentimiento de culpa en plenas fiestas de fin de año. Sin embargo, muchas personas sienten que cada bocado es un pecado mortal, al punto de que sin dejar de comer, terminan pasándola mal después de dejar los platos vacíos, eso sí.

No se trata de incrementar angustias, sino que, a título de información y echando mano de un análisis del Centro de Orientación Nutricional y Alimentario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana que midió la carga calórica de los platos típicos colombianos más conocidos, complementado con datos de Nohora Bayona, nutricionista de la Universidad Nacional, vale la pena conocer cuál es el contenido promedio de algunas viandas que se consumen por estas fechas.

No sobra decir que aunque no todas las calorías son iguales, se sabe que un gramo de carbohidratos (harinas y azúcares) contiene 4 de ellas, lo mismo que un gramo de proteínas. Por su parte, cada gramo de grasa aporta hasta 9 calorías.



Sobre esta base, y sin ánimo de molestar, recordando que el requerimiento calórico de un adulto colombiano bordea las 2.000 calorías, presentamos los resultados de estas mediciones hechas a los principales platos con los que los colombianos celebran sus festividades. Esperamos que no le generen angustia.

Cada buñuelo mediano puede tener entre 245 y 272 calorías, y una porción de 60 gramos de natilla puede aportar entre 220 y 300 calorías. Hay que tener en cuenta que mucha gente repite y que incluso se va a más de una novena solo por este fiambre. Así que cuidado.