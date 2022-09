Cristina Umaña… ¡En la piel de una secuestrada!

Recordada por sus papeles de Judy Moncada en Narcos, en Distrito Salvaje (Netflix) y su participación en Jack Ryan (Amazon Prime), vuelve al streaming con una de las producciones más ambiciosas de Colombia y Latinoamérica, la miniserie Noticia de un secuestro, una historia basada en el libro homónimo de Gabriel García Márquez y que llega a las pantallas de la mano de Amazon Prime Video y se transmite en más de 240 países. A principios de la década de 1990, Colombia fue testigo de uno de los acontecimientos más recordados de su historia reciente luego de que un pequeño grupo de personas fuera secuestrada a manos del grupo criminal Los Extraditables, quienes seguían órdenes directas del capo de la droga Pablo Escobar. ¿La razón de los secuestros? Escobar intentó con estas acciones generar presión para que el Gobierno colombiano de la época anulara el tratado de extradición.

Una vez Cristina supo del proyecto, audicionó originalmente para el papel de Diana Turbay, pero la producción le comentó que estaban pensando en ella para la interpretación de Maruja Pachón, una de las sobrevivientes de esta historia y quien dio detalles y relatos sobre su cautiverio para el libro de García Márquez, que finalmente se publicó en 1996. Cristina Umaña reconoce que supo de la historia hace algunos años y se llegó a “imaginar” en el papel principal, por lo que actualmente siente un verdadero amor y responsabilidad por la oportunidad para ser parte de esta producción que conecta el drama de los secuestrados.



¿Cómo recuerdas el momento en el que te enteraste de que le darías vida a Maruja Pachón?

Recuerdo que estaba en mi casa por la tarde, estaba sola, fue en el 2020, en la pandemia, y recibo la llamada de Marisela, mi mánager en Colombia, que me cuenta que finalmente la habían llamado a decirle que yo había quedado para interpretar a Maruja; yo gritaba de la felicidad, lloraba, saltaba sola por mi casa. Fue un momento muy muy emocionante.

Sabemos que la preparación de este personaje significó un carrusel de emociones para ti… ¿Cómo lo viviste?

Lo viví con mucha paciencia y con mucha compasión hacia mí, sin ningún tipo de juicio, simplemente permitía que las emociones que existieran fluyeran, y sigo todavía en el carrusel emocional. Este es un proyecto que me genera muchas emociones por todo lo que significa esta historia para nosotros como colombianos, porque es un libro que a mí me gustó y me marcó muchísimo por ser García Márquez, por el equipo que se armó, por todo lo que viví dentro y fuera del set, por el grupo de compañeros con el que trabajé, tanto actores, actrices, directores, como el equipo de producción, el crew. Ha sido un proyecto muy especial y viene acompañado, asimismo, de muchísimas emociones.



¿Qué le agradeces a este personaje?

A la Maruja real le agradezco profundamente el cariño y la generosidad con que me abrió su corazón y su memoria. Yo estuve ahí simplemente para recrear un momento contundente e importante de su historia y lo hice con todo el respeto, el cuidado y la honestidad posibles. Creo que al personaje y al proyecto en sí les agradezco esta gran oportunidad, la experiencia que pude tener como actriz y como ser humano. Me siento profundamente agradecida en todos los sentidos. Creo que ha sido una gran fortuna ser parte de él y es un completo honor para mí.

¿Qué fue lo más retador para ti estando en la piel de Maruja Pachón?

Creo que lo más retador para mí contando esta historia ha sido recrear el dolor y el sentimiento humano durante el secuestro. Explorar profundamente en ese dolor fue un gran reto en todas las posibilidades que existían, en no especular sobre él, además no dejarme llevar por esa emoción que tanto me embriagaba, y creo que ahí hay un trabajo muy importante de dirección también. El resultado de mi trabajo es sin duda alguna un trabajo en equipo junto con los dos directores, Andrés y Julio, y junto con mis compañeros de trabajo, de set, de escena… creo que ahí hubo grandes retos. El sostener además la emoción, lo que los directores querían durante muchas horas, eso era un gran reto porque fue una serie que se filmó con muchísimo cuidado y donde una escena podía durar el día entero haciéndose.



¿Cómo recuerdas tus encuentros con Maruja Pachón cuando estabas preparando el personaje?

Yo estaba muy emocionada, expectante de poder tener una reunión con Maruja. Finalmente, 20 días, un mes antes de empezar a filmar pude tener una reunión con ella por Zoom, junto con Rodrigo García, con Andrés Wood, con María Elena Wood. Fue muy especial escucharla, hacerle todas las preguntas que eran íntimas y que no íbamos a poder encontrar en ningún documento periodístico ni histórico. Preguntas acerca de su relación con Alberto, su intimidad, qué pensaba, qué le daba miedo, qué remordimientos tenía, de qué se arrepentía, cómo era su relación con los secuestradores, con sus compañeras, sus dolores físicos… bueno, una cantidad de cosas que para mí era muy importante tener claras para poder recrear ese momento de Maruja durante el encierro. Luego de terminar la serie tuve la oportunidad de ir a desayunar con ella, ya un momento más relajado de las dos, más íntimo; fue muy bonito, muy especial escucharla, escuchar su historia de vida. Para mí fue muy emocionante. Uno siempre se enamora de las mujeres que interpreta, y yo estaba completamente enamorada de Maruja.



¿Soñabas con participar en alguna adaptación de Gabo llevada a la pantalla?

Desde chiquita he soñado con ser parte de cualquiera de las historias de Gabo, ese ha sido un gran sueño para mí, y efectivamente Noticia de un secuestro era una de ellas. Cuando yo leí el libro, hace más de 14 años, quedé muy impactada con la historia, muy conmovida, la sentí muy cinematográfica y, bueno, cerré la última hoja casi decretando que si algún día se hacía este proyecto yo quería ser parte de él, y hoy estoy aquí contando esta historia muy feliz.

¿Qué descubriste como actriz con este nuevo proyecto?

He descubierto muchísimas cosas como actriz y esa es una conversación que he tenido varias veces con Andrés Wood y Julio Jorquera, mis directores, porque gracias a ellos creo que hoy soy otra actriz, me siento mejor actriz y siento que sigue habiendo evolución en mi carrera, que sigo aprendiendo, y eso me emociona mucho porque creo que en la vida lo más lindo es nunca dejar de aprender cosas nuevas, y más en la profesión.



Compártenos una de las anécdotas que más recuerdas de las grabaciones…

Tengo muchas anécdotas, fue un grupo muy especial, todos estábamos contando una historia que era muy importante y en esa medida nos acogimos, nos cobijamos y nos cuidamos mucho. Hablo de los actores y de todo el equipo en general. Creo que hay un cariño tan grande por esta historia que queríamos contar que todos tenemos un cariño especial por cada una de las personas que hizo parte de este proyecto, mucha complicidad, camaradería y cuidado el uno con el otro.

Se contó en la época de las marchas en Colombia y había una tristeza que nos embriagaba. Había momentos en que llorábamos, que no entendíamos mucho lo que pasaba o, más bien si, entendíamos que esta violencia que nos acompaña seguía perpetuándose en nuestra historia y… bueno, eso nunca deja de ser muy triste.



¿Cómo definirías con tus palabras a una buena actriz?

Creo que un buen actor o una buena actriz es alguien que siempre va a tener despierto su espíritu de aprendiz y en esa medida será muy vivo y muy presente siempre. Es sin duda alguien que siempre puede tocar nuestros corazones con sus interpretaciones.

¿A qué personaje de los que has interpretado en tu carrera te gustaría darle vida una vez más y por qué?

No; creo que ya la receta se hizo y ya se metió en el horno y ya salió y ya se comió y ya se disfrutó, así que no quisiera volver a darle vida a ninguno de los personajes que he interpretado. Quisiera seguir interpretando nuevos personajes, más bien.

¿Qué otros proyectos vienen para ti?

Estoy terminando de filmar un proyecto para otra plataforma, muy importante también. Aún no puedo hablar de él oficialmente, pero estoy filmando entre México y Los Ángeles. Y, bueno, hay otros proyectos en mesa y en producción andando.