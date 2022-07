Cristina Hurtado se le midió a reto viral y sorprendió a sus seguidores

Instagram: @crisshurtado

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Desde su aparición en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ ha construido una firme carrera en el modelaje, la presentación y también es admirada por su rol de madre.

De hecho, en diciembre de 2021 tuvo a su último hijo y casi siete meses después se ve mejor que nunca.

En los días recientes participó de un reto viral en el que las personas adoptan una complicada posición de yoga, quedando de cabeza y apoyándose solo en sus manos.

Como era de esperarse, lo hizo fenomenal, lo que le otorgó comentarios de felicitación por parte de sus seguidores.

“Óyeme, pero tú qué no haces bien?”, “Lo he intentado y no me sale” y “Eres demasiado tesa” fueron algunos de los cumplidos. Otros bromearon diciendo “Quedó chueca”.

