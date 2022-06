Cristina Campuzano en la lucha por ganarse MasterChef Celebrity

Las dos últimas semanas han estado un poco agitadas para la actriz Cristina Campuzano. En el lapso de 15 días la eliminaron de la competencia y la reintegraron para que pudiera demostrar por qué merecía seguir.

Aunque no es una chef experta, desde el inicio se posicionó como una buena participante debido a su habilidad culinaria. Su dedicación y estudio han hecho que se convierta en una gran cocinera y que haya podido disfrutar el día a día en este reality de cocina.

“Cristina, tú abandonas la competencia”, fueron las palabras que el chef y jurado Nicolás de Zubiría le dijo a la participante bogotana. En ese momento, los sentimientos de Cristina y sus compañeros salieron a flor de piel, pues muchos de ellos no querían que abandonara el programa.

No obstante, la cocinera tuvo una nueva oportunidad y ahora, gracias al reintegro, su propósito es meterle el alma entera a la competencia y llegar a la final.

¿Cómo asumiste esa eliminación momentánea?

Pues fue triste, la verdad me dolió mucho, pero menos mal tuve esta nueva oportunidad. Entrar a MasterChef ha sido un regalo maravilloso de vivir con el público.

¿Cómo ha sido volver a encontrarte con tus compañeros, con el equipo de producción, etc.?

Encontrarme con compañeros con que he trabajado a lo largo de mi carrera ha sido muy emocionante. Fue muy lindo ese primer día que llegamos, la felicidad inmensa de sorprendernos con quienes íbamos a participar. Es muy bonito compartir un nuevo espacio, no desde nuestro lugar de actores, sino como nosotros mismos, y ahora en esta nueva oportunidad aún más significativo.

Cuéntanos sobre tu nuevo rol, ¿eras amante de la cocina?

Para mí, entrar como cocinera participante ha sido un capítulo totalmente nuevo en mi vida. Yo cocinaba lo básico, lo normal. Aventurarme a entrar a esta cocina es todo un reto personal para mí, ya que ha implicado mucho estudio y dedicación de mi parte.

¿Qué ha sido lo más retador de participar en este reality?

Lo más retador ha sido incursionar en un tema que no es el mío, como lo es la cocina. También vivir la experiencia de lo que significa un reality ; entender toda esa experiencia a nivel físico y emocional. Estudiar todos los días y sacrificar tiempo personal para dedicárselo de lleno a algo que es totalmente nuevo para mí.

Cuéntanos sobre las grabaciones, tus compañeros… ¿cómo es el día a día allí?

Todos mis días empiezan muy temprano, a las 6 a. m., que me recoge el carro de la producción. Tenemos jornadas donde generalmente grabamos dos capítulos al día. Una cocinada en la mañana y una en la tarde. En las noches, llego a casa y estudio un tiempo más, preparando técnicas y recetas para los retos que vienen. La experiencia de vivir esto al lado de mis compañeros ha sido muy bonito. Todos estamos descubriendo este mundo. Nos hemos apoyado mucho y nos hemos acercado cada vez más. He encontrado gente maravillosa.

¿Cómo proyectas el futuro a corto plazo a nivel actoral y como empresaria?

En México sigo yendo y viniendo y tengo muy activa mi vida allá; tengo muchos planes para mi productora Caná Producciones y, por supuesto, para mi carrera como actriz. Soy una convencida que la vida se trata de sembrar y sembrar y hacer las cosas con tiempo para poder recoger buenos frutos. Colombia es y siempre será mi verdadero hogar. Siempre es el lugar donde regreso y donde tengo mi mayor tesoro, que es la gente que amo y mi familia. Siempre trabajaré por este país desde mi lugar de actriz, y por eso hice mi productora, donde apoyo tantos emprendimientos y marcas colombianas. En mi futuro inmediato vienen proyectos como actriz, y las ferias y espacios VIP para emprendedores. Mis planes son trabajar cada vez más por los emprendedores.

¿Cómo te cuidas?

Procuro cuidarme mucho con mi alimentación, y tan pronto termine MasterChef tengo muchas ganas de retomar toda mi rutina de ejercicio, que desde la pandemia dejé relegada. La competencia me absorbe el cien por ciento de mi tiempo, cosa que me hace difícil el poder hacer ejercicio como quisiera. Sin embargo, me cuido alimentándome muy bien, procurando descansar cuando puedo, llevando una vida sana y usando buenos productos para cuidar mi piel.

¿Eres vanidosa?

Creo que hoy en día soy una mujer vanidosa “normal”. Con el paso del tiempo he entendido que no hay que obsesionarse con la vanidad, que la salud está por encima y que la vida hay que disfrutarla. Hay que aceptarse como uno es, y encontrar el equilibrio entre un buen cuidado y una vida tranquila, sin obsesiones por la belleza o por la perfección.

Fotos: Lina María Cortés (@linamaco)

Producción: Caná Producciones

Management: VTG Digital