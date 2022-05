Cristian Nodal filtró conversaciones con Belinda, ¡te lo contamos todo!

Tal parece que la relación entre Belinda Schüll, mamá de la cantante Belinda y Christian Nodal no finalizó en buenos términos, luego de que el cantante de regional mexicano anunciara en febrero pasado que había terminado su relación con la también actriz.

Hace unos días, la mamá de la intérprete compartió un video de Belinda cantando con Lola Índigo en España y compartió su orgullo por el esfuerzo y larga trayectoria de su hija, la publicación recibió cientos de likes y algunos comentarios polémicos, entre ellos uno con una ofensa contra Nodal.

“Rompiéndola y con todo en Barcelona, soy la más feliz de estar compartiendo estos momentos tan importantes contigo y formar parte de tu carrera desde el inicio” escribió Schull, quien además recordó el momento en el que escribieron la canción ‘Lo siento’, que fue lanzada en el 2003.

“Recuerdo cuando compusimos esta canción e hicimos el video y se convirtió en tu primer sencillo, parecería que fue ayer cuando presentaste por primera vez esta canción en vivo en el concierto fiesta en la azotea el cual produje e hicimos más de 300 fechas. Siempre estaré contigo guiándote por el camino de la música”, indicó con emoción.

Ante este publicación, una de sus seguidores comentó, “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, a lo que la mamá de la cantante respondió con una serie de emojis de manos aplaudiendo. La señora Schüll recibió mensajes de apoyo y también críticas bajo el argumento de que durante la relación de su hija ella se benefició.

Pero eso no fue todo, es una nueva publicación, Schüll posteó una fotografía de ella acompañada del mensaje: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, algo que sus seguidores inmediatamente interpretaron como una indirecta para Nodal.

¿Qué dijo Nodal?

Christian Nodal no se quedó callado y a través de su cuenta de Twitter lanzó un fuerte mensaje dirigido a la mamá de su ex prometida.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, escribió el cantante de regional mexicano.

Además, en su publicación incluyó una captura de pantalla de una conversación que sostuvo con Belinda en la que la cantante y actriz le pedía dinero para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, se puede leer en la primera parte del mensaje.

Belinda no se ha referido al tema. Sin embargo, publicó un video en el que se encuentra compañada por un amigo.