Cristian Nodal dedicó a Cazzu la misma canción que a Belinda

En uno de sus conciertos interpretó el tema ‘Eso y más’ “¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama ‘Eso y más’. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, se le escuchó decir a Christian Nodal en el video que Cazzu subió a su cuenta de TikTok.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu… No soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, agregó. Sus seguidores se pronunciaron en ya que antes se lo había cantado a Belinda.

“Me decepcionó, se supone que ama a Cazzu y recuerda a Belinda”, “Está dolido”, “Beli está triunfando y ni lo menciona”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. Pese a las críticas, la pareja continúa mostrándose enamorada y hacen caso omiso a lo que dice la gente.