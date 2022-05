¿Cómo no morir en el intento de ser madre y trabajadora? Famosas colombianas responden

Maritza Aristizábal e Isabella Chica Aristizábal (1)

¿Qué es lo mejor y lo más retador de ser mamá?

Lo mejor y más retador es convertirte en tu propio modelo de mamá. Durante el embarazo todo el mundo te llena de consejos y sugerencias, te crean un modelo de mamá que a veces es imposible seguir. Te organizan desde horarios, cómo debe dormir tu hijo, cómo debe ser el colchón, cómo debes acomodarle la cabeza, como darle de comer, cada cuánto, pero la vida real es distinta. Tú debes ser la mamá que puedas ser con las condiciones que tienes, tu entorno y desde el amor. Eso te hará diferente a ese modelo que te impusieron, única para el mundo y la mejor para tu hijo. Queremos ser perfectos, pero todavía nadie sabe qué es ser un padre o una madre perfectos. Así que estoy aprendiendo a tener mayor aceptación de las equivocaciones, porque al final de cuentas, un hijo es toda una lección de vida.

¿Cómo ser madre trabajadora y no morir en el intento?

Ser madre trabajadora es lo más difícil. Por un lado, está el tema físico; yo me levanto a las 3 de la mañana y además de mi trabajo, mi hija requiere mucha energía. Por el otro lado están esos inevitables sentimientos de culpa o pensar que tu hija merece más tiempo de ti, entonces es como armar un rompecabezas todo el día para dar lo mejor en mí trabajo y no ser una mamá ausente.

¿Cómo te describes en tu faceta maternal?

En mi faceta de mamá me siento a hablar con mi hija, aunque no me entienda, y trato de entenderla. Soy una mujer que le sonríe todo el tiempo, le canta y le baila y que trata de involucrarla en todos esos momentos que parecen sin importancia. Por ejemplo, cuando me desmaquillo o cuando me cepillo los dientes, cuando leo un diario o cuando escojo mi ropa del día.

En tus palabras, ¿quién es tu hija y cómo vislumbras su futuro?

Mi hija es el regalo más grande de la vida. Es un ser que llegó a cambiarlo todo, a hacerme más humana, más mujer, más sensible, más madura. Llegó a enseñarme realmente lo que es el amor incondicional. ¿El futuro? A veces los padres nos preocupamos por cosas como si caminan más rápido, si son inteligentes, si cantan, si tocan instrumentos, pero eso es lo que queremos nosotros de ellos para nosotros. Lo único que espero de ella es que sea un buen ser humano y una persona feliz. Todo lo demás será un plus.

¿Plan favorito de mamá e hija?

Bailar y cantar. Ama los videos de Shakira.

Marilyn Patiño, Valentín (3) y Samuel Bonilla Patiño (2)

¿Qué es lo mejor y lo más retador de ser mamá?

Lo mejor es todo. Todo lo que vivo con ellos es divino, es divertido y me hacen mejor persona cada día. Pero definitivamente lo más retador es la educación y la protección, porque como padres a veces nos quedamos cortos, o por lo menos eso siento yo.

¿Qué tipo de mamá primeriza fuiste?

Fui la mamá primeriza comelona, ejercitada, que hacía mil cosas en un día, pero me estresaba cuando no sentía que mi bebé se movía. Realmente los dos bebés fueron muy quietos, se movían poco; eso sí me asustaba mucho (risas).

¿Cómo ser madre trabajadora y no morir en el intento?

Jamás se muere en el intento cuando realmente lo intentas. Cada día le meto más empeño a mi gran labor.

¿Cómo te describes en tu faceta maternal?

Cariñosa, fresca, descomplicada, pragmática y lúdica.

En tus palabras, ¿quiénes son tus hijos y cómo vislumbras su futuro?

Los dos se perfilan con personalidades distintas: uno es más explorador y activo que el otro, y el otro es más contemplativo y apacible mientras nada lo disguste, porque es un poco malgeniado.

¿Plan favorito de mamá e hijos?

Amamos bañarnos juntos, salir de paseo, ir al mar, cuidar animales en la finca y recoger frutos.

¿Cómo les dices de cariño?

Tengo mil maneras de llamarlos, pero la que más uso es papi, papá, Vale, Chamel, pollito, cosita y más animalitos que los identifique en algo.

Nataly Ortiz y Martín Fierro Ortiz (16)

¿Qué es lo mejor y lo más retador de ser mamá?

Lo mejor es ese amor impecable y seguro que te dan los hijos, su compañía, ese sentido que te dan para vivir y luchar cada día. Es mi razón principal cada día, y el poder disfrutar diferentes planes. Y lo más retador, es educarlo y sentir que como mamá –en mi caso, mamá y papá– estoy haciendo lo indicado. Y aprender de cada etapa que viven los jóvenes. Tengo un hijo varón y hay cosas de sus cambios físicos que en ocasiones me cuesta encontrar la respuesta, así que me toca buscar apoyo para esos momentos.

¿Qué tipo de mamá primeriza fuiste?

Estaba estudiando actuación, llevaba un año en Bogotá y tenía 17 años. Tuve un retraso de 3 meses y mi mamá, a pesar de desviar su propósito conmigo, me apoyó incondicionalmente. Igualmente, al principio, con el papá de mi hijo también hubo apoyo. Fui una mamá nerviosa, todo me atemorizaba, estaba muy joven, pero con el tiempo fui aprendiendo y confiando. Después de año y medio tuve que seguir, ser mamá soltera, esforzarme mucho más y enfrentar mi realidad. Con el apoyo de mi familia seguí adelante.

¿Cómo ser madre trabajadora y no morir en el intento?

Tengo la berraquera de mi mamá. Ella también fue mamá soltera y me educó para ser fuerte. Desde los 17 años vivo sola y empecé a asumir responsabilidades. He pasado por todas, me la he guerreado bastante. Me encanta trabajar, y más porque lo hago por lo más importante que tengo, mi hijo.

¿Cómo te describes en tu faceta maternal?

Me describo como una madre dedicada, amorosa y comprensiva. Soy alcahueta, pero a la vez sobreprotectora. Estoy en el proceso de soltar un poco porque el bebé ya se me creció.

En tus palabras, ¿quién es tu hijo y cómo vislumbras su futuro?

Martín es un niño con cuerpo de grande. Es noble, amoroso, inteligente, talentoso y romántico. Lo visualizo como un hombre independiente, preparado, merecedor de cosas maravillosas. Es un ser humano increíble, amoroso, grande y triunfador.

¿Plan favorito de mamá e hijo?

Ir al cine y comer palomitas, salir a cenar juntos, estar en casa escuchándolo cuando toca el piano mientras yo me tomo un vino, y hacer deporte.

¿Cómo le dices de cariño?

Bebecito o ‘cunchuruflunflu’… solo él lo entiende (risas).