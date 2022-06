¿Cómo luce la mujer con la que Piqué engañó a Shakira? Esto es lo que sabemos

Instagram: @3gerardpique

El rumor de que el futbolista Gerard Piqué le fue infiel a Shakira ya le dio la vuelta al mundo. Las redes sociales están a estallar en medio de fans indignados, quienes no entienden cómo pudo ser posible, y señalamientos de periodistas españoles que aseguran conocer los detalles de lo sucedido.

Precisamente, el escándalo se hizo público porque la periodista Laura Fa dijo en su podcast que la pareja estaba en crisis. Por cierto, esta no sería la primera vez que atraviesan por algo similar, pues en 2018 hubo atisbos de problemas en el paraíso.

Luego, Emilio Pérez de Rozas informó que Piqué ya estaría viviendo en su apartamento de soltero en la ciudad de Barcelona.

Es más, reveló quién sería la tercera persona: "Una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos", lo que en Colombia se conoce modelo de protocolo o promotora de marca.

Mientras los rumores crecen la pareja (¿o expareja?) no ha aclarado su situación ante el público, pero sus seguidores atan cabos y le encuentran sentido al más reciente lanzamiento de la barranquillera.

En la canción ‘Te felicito’, que interpreta junto a Rauw Alejandro, ella dice cosas como:

No me cuentes más historias, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.