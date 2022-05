Claudia Bahamón: víctima de robo en Cartagena y lo denunció en redes sociales

Instagram: @claudiabahamon

Hace unos días la presentadora Claudia Bahamón fue víctima de un intento de robo en la ciudad amurallada, donde se encontraba con sus compañeros de trabajo del ‘Canal RCN’. Así lo relató en su cuenta de Instagram:

Eran alrededor de las 11:20 p.m. cuando el grupo de amigos esperaba al conductor que los iba a recoger. Ni siquiera estaban deambulando por las calles, sino que se encontraban al frente de su hospedaje.

Según su relato: “La calle estaba sola. Éramos un grupo de 5 personas un par arriba del andén y el resto abajo en la calle. Venía un taxi. Yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura”.

“Me manoteo para robarme, (de espaldas) me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso. El taxi arrancó “en picada” (como dicen en mi tierra) y se escapó”, agregó.

Aunque el hombre no se llevó sus pertenencias sí le causó un gran susto y de acuerdo con sus palabras lloró de la angustia al sentirse vulnerada. Además, el episodio le hizo recordar a septiembre del año pasado, cuando la asaltaron en la calle 85 de Bogotá.

“Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos”, comentó la también arquitecta.

Sin embargo, Bahamón no se quedó con lo negativo de la experiencia, sino que la aprovechó para compartir una reflexión: “Si algo nos hace creadores es la capacidad de transformar las cosas, no de soportarlas. Y no podemos sentarnos a ver cómo el mundo y nuestra sociedad se desmorona en frente de nuestros ojos y no hacer nada”.

Al mismo tiempo, recibió comentarios de apoyo de sus seguidores y conocidos, quienes lamentaron lo sucedido y le enviaron su mejor energía.

