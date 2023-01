Clara Chía: ¿le ha afectado la polémica entre Shakira y Piqué?

Session Vol 53 es todo un éxito en diferentes países del mundo, para las personas esta canción habla de todo lo que sentía Shakira al enterarse que Piqué la había traicionado con otra mujer. La letra de esta nueva canción menciona en varias ocasiones al deportista, su madre y hasta su nueva pareja, Clara Chía de 23 años.

Aunque la mujer no ha reaccionado públicamente a este lanzamiento de la barranquillera, muchos consideran que esto puso en apuros la relación que tiene con el ex futbolista de Barcelona FC. Según informó Laura Fa del programa de entretenimiento Mamarazzis, esta pareja pudo tener un retroceso, pues al parecer al inicio de su relación Piqué había buscado a la cantante colombiana, pero no quiso volver con él.

En la canción, la artista afirma “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me ruegues, ni me supliques”, frase que tendría un trasfondo y daría a entender que el jugador si la busco en algún momento, luego de poner fin a su relación. Recordemos que en diciembre, la colombiana y el español firmaron oficialmente sus papeles de divorcio.

Además, la joven modelo no está viviendo en el apartamento que dispuso el deportista para tener un nuevo nido de amor, al parecer esto es porque no quieren responder a la prensa preguntas sobre sessions #53. A las afueras del lugar todos los días se encuentran paparazzis, esperando la llegada de la pareja para entrevistarlos.

Medios de España afirman que Clara Chía se encuentra viviendo en casa de uno sus familiares, allí está oculta para evitar rendir comentarios a la prensa y ser parte del tema mediático. Por medio de redes sociales, la modelo tampoco ha dado a conocer su opinión frente a la canción de la colombiana, ni se ven publicaciones nuevas.

Por el momento no se conoce cuál es el estado actual de la relación de esta pareja, pero muchos consideran que podrían estar pasando por un momento difícil en el que el deportista se encarga de responder sin tapujos a los comentarios de la colombiana, mientras Clara Chía prefiere esconderse para no ser parte de la polémica.

