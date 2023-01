Clara Chía habría reaccionado a sesión de Shakira con Bizarrap

Desde que se destapó el escándalo de una posible infidelidad del futbolista Gerard Piqué a la cantante colombiana Shakira, el tema ha estado en el ojo del huracán mediático.

Se ha comentado de todo al respecto, e incluso, se reveló el nombre de la tercera en discodia: Clara Chía. Una joven de 22 años que Piqué habría conocido como mesera en un restaurante, y que posteriormente se la habría llevado a trabajar en su empresa.

(Lee también: Mamá de Gerard Piqué del lado de Shakira, esta fue su reacción)

La barranquillera había guardado silencio al respecto, especialmente porque se enfocó en la recuperación de su padre, quien habría sufrido un accidente que lo tiene muy impedido físicamente.

Durante su ruputura sacó un éxito de canción llamado 'Te felicito', donde enviaba un mensaje a un hombre infiel, sin embargo, solo se entendió que la canción era dedicada a quien fuera su pareja por más de 11 años cuando se hizo pública la complicada ruptura.

Los ojos del mundo se posaron en ellos cuando Shakira sacó una nueva canción a ritmo de bachata llamada 'Monotonía', y aunque fue evidente que estaba sanando su corazón a la dolorosa situación que estaba pasando.

(Te puede interesar: Miss Universo 2023: resumen de la competencia preliminar y desfile de trajes de baño)

"No fue culpa tuya ni tampoco mía (mía)

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (-lía)

Yo sabía que esto pasaría (oh-oh)", reza la canción.

Sin embargo, los comportamientos del exfutbollista exacerbaron el sentimiento y este martes 11 de enero, en una music session con Bizarrap, la colombiana sacó todo el dolor que tenía dentro y no dudó en enviar indirectas -muy directas- a todos los involucrados.

Aquí la letra completa:

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato



Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo sólo hago música perdón que te salpique



Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo



Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio



Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú"

Las menciones eran evidentes y una de las personas a las que hizo alusión en su canción es Clara Chía, la nueva novia de la expareja de la cantante; y si bien muchos pensaron que tanto ella como Piqué guardarían silencio ante la canción de Shakira, la joven hizo una serie de cosas que podría llegarse a pensar que estaría reaccionando.

En su cuenta se Instagram, la joven publicó un emoji con una carita bostezando, sin embargo, lo borró minutos después y publicó una historia suya bailando.

Más noticias:

- Shakira: los mejores memes contra Piqué por Bizarrap Music Sessions Vol 53

- Shakira lanza dardo contra Piqué: "Una loba como yo no está pa' tipos como tu"

- Bad Bunny pone su cuenta de Instagram privada y deja inesperado mensaje en Twitter