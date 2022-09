Clara Chía es captada revisando fotos en las que la comparan con Shakira

El romance entre Gerard Piqué y Clara Chía sigue dando de qué hablar. Y es que ya no se ocultan del público, por lo que ella ya ha interactuado con paparazzis y seguidores tanto del jugador como de la cantante Shakira.

Recientemente, estuvieron de viaje por París, donde se les vio en una cena romántica y, de vuelta a España, fueron abordados por reporteros de ‘Europa Press’, pero no dieron declaraciones.

(Lee también: Johnny Depp está saliendo con abogada que lo defendió, así se confirmó la relación).

Sin embargo, Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la historia, consiguió imágenes de Chía en un partido del Barcelona, a donde acudió seguramente para acompañar a su pareja, y lo que llamó la atención no fue su presencia, sino lo que estaba haciendo.

La joven estaba en compañía de una amiga revisando su celular y “por lo que nos contó un testigo presencial, Clara Chía y su amiga estaban viendo páginas en el celular donde la comparaban con Shakira”, señaló Martin.

(Además: El exfutbolista Iker Casillas estaría pretendiendo a Shakira tras su separación de Piqué).

Y es que desde que se revelaron las primeras fotografías de la nueva novia de Piqué, hay personas que no tienen reparo en decir por qué Shakira es mejor prospecto. No obstante, queda claro que tanto ella como Piqué han seguido con sus vidas y en este punto lo único que piden es un poco de respeto para que sus hijos no se vean lastimados por este tipo de comentarios y actitudes de los internautas.

En una entrevista para ‘Elle Magazine’, la primera que dio Shakira tras la separación, afirmó lo siguiente: “Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos”.

