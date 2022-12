Clara Chía Martí habría terminado con Gerard Piqué ¿Shakira tuvo que ver?

Desde que se anunció la separación del futbolista Gerad Piqué y la cantante colombiana Shakira, los medios internacionales han dicho varias cosas sobre la situación. Una de las noticias más sonadas, fue la infidelidad del deportista con la modelo Clara Chía, a quienes se les vio dándose un beso al finalizar la Copa Davis.

Sin embargo, en este momento parece que la relación no está pasando por su mejor momento. Piqué aceptó que Shakira se pudiera llevar a Milan y a Sasha a vivir a Miami con la condición de que él pueda ir a visitarlos con frecuencia, petición que fue aceptada por la colombiana.

Pero al parecer esto no fue del agrado de la modelo, pues ella no está del todo de acuerdo en dejar su vida en Barcelona, pues allí es donde Clara Chía se encuentra desarrollando su carrera profesional. Por lo tanto, el hecho de mudarse a otro continente, es algo que ella no ve con buenos ojos y una de las razones por las cuales ellos habían terminado.

Por otro lado, la mujer en los últimos meses ha sido acosada por la prensa y por medio de redes sociales ha recibido críticas constantes por “quitarle el esposo a Shakira”. Esto ha hecho que la mujer sea comparada con la colombiana, criticada y ha recibido múltiples mensajes de odio, rechazo que al parecer ya la han llevado al límite.

Además, en los últimos días no se ha visto a la pareja en varios eventos sociales y por medio de Twitter circula un video en el cual se ve a Piqué limpiarse la boca después de darse un beso con Clara Chía. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dicho algo respecto a este tema, por lo cual no es seguro que hubieran terminado.

