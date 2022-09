Cirujano plástico Carlos Ramos lanzó fuerte mensaje a Jessica Cediel

El pasado 24 de agosto la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Jessica Cediel en el caso contra Martín Horacio Carrillo, el médico que le inyectó biopolímeros en sus glúteos. Días después de conocida la noticia, la presentadora anunció que tomó la decisión de no hacer efectivo su derecho a pedir una compensación económica.

“Después de 11 años de juicio, hoy con mis ojos llenos de lágrimas, por fin puedo cerrar este capítulo. Los biopolímeros matan. Ni una víctima más”, escribió Jessica tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que no sólo se condena a Carillo a pagar 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales, sino que además lo suspende temporalmente -seis meses- en el ejercicio de su profesión.

Sin embargo, a días de esta declaración, Cediel afirmó en sus redes sociales que no pedirá reparaciones -derecho que tiene luego ganar la batalla legal- al “responsable de todos los múltiples daños” ocasionados en su cuerpo.

“Les quiero compartir algo muy importante para mí de un tema que definitivamente en mi vida ha sido una pesadilla. A pesar de tener todo el derecho, no voy a iniciar un proceso de reparación integral en contra del médico Martín Horacio Carrillo Gómez, único responsable de todos los múltiples daños ocasionados a mi cuerpo, a mi salud mental, a mi familia, a mi carrera, a nivel público y a nivel moral”, expresó en su cuenta de Instagram.

El cirujano que arremetió contra su decisión

Se trata de Carlos Ramos, reconocido como el ‘médico de las barbies’ quien no titubeó a la hora de dar su opinión en contra del proceder de Jessica.

“Después de que lo volvió mierd* médicamente, profesionalmente, moralmente y de que no descansó hasta lograrlo, ahora quiere meternos los dedos a la boca con que no quiere dinero, como si fuéramos estúpidos, sabiendo que él ya no tiene un peso con el que caerse muerto. Como quien dice, quiere ser la persona más noble del mundo ¡Qué ejemplo de perdón, nobleza y amor a Dios!”, escribió en un mensaje.

