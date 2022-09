Chyno Miranda se habría escapado de la clínica de rehabilitación en Caracas

Instagram: @chynomiranda

La salud del cantante venezolano Chyno Miranda ha sido tema de conversación desde hace casi dos años, cuando se supo que había sufrido una neuropatía periférica como consecuencia del covid-19.

Luego de eso, el intérprete de éxitos como ‘Mi niña bonita’ disminuyó considerablemente de peso, llegando a los69 kilos, según dijo su entrenador Juan Cortés, y tuvo otras dificultades en el habla incluso.

Miranda tomó la decisión de alejarse de las redes sociales en septiembre de 2021, y así lo hizo saber por medio de un comunicado en el que afirmó: “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente para volver a los escenarios como el artista que todos ustedes conocen, y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida”.

“Quisiera que como parte de ese proceso en el que estoy, puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa, entre esas cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos. Por lo mismo, no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de las redes sociales y de todo lo que me impida mantenerme enfocado”, continuó.

Tiempo después surgieron varios rumores: que su estado era crítico, que había fallecido, y tal fue el revuelo que su familia en Venezuela tuvo que pronunciarse. Según dijo su prima Yarubai Zapata Pérez, “al verse en las condiciones en las que estaba se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción”.

Por ello se habría organizado con los demás familiares para trasladarlo a Venezuela y que iniciara su rehabilitación.

Sin embargo, el programa ‘Chisme No Like’ advirtió que las condiciones en las que estaba no eran dignas: “Realmente la situación es paupérrima, de la clínica que cobran 1.300 a 1.500 dólares por mes, aquí el problema es que Chyno está bajo personal que no son ni siquiera psicólogos, son coachs. No hay aire acondicionado, no hay ventiladores. Cobran 1.300 dólares y no hay un pinche ventilador”, señaló el presentador Javier Ceriani.

Así mismo, contó que Chyno habría logrado escapar de allí a pesar de no poder caminar bien y en medio de la desesperación por no ver a su hijo Lucca, quien permanece en Miami con su madre Natasha Araos. No obstante, solo avanzó cinco casas y dieron con él.

“Es ilegal tener encerrado a alguien en una clínica sin su propia voluntad”, finalizó Ceriani.

