Chyno Miranda no estaría bien, según su entrenador

No para la discusión en torno a la salud del venezolano Chyno Miranda, quien después de contagiarse de covid-19 desarrolló una neuropatía periférica y encefalitis.

Desde entonces se le ha visto notoriamente más delgado y él mismo confirmó que tuvo dificultades del habla y movimientos involuntarios.

Hace apenas una semana surgió el rumor de que estaba muy grave, por lo que su exesposa Natasha Araos y su mánager Julio Ducharne salieron a desmentirlo.

“No son ciertos, él no se está muriendo. Está cada día mejor. Y mejorando en otros ámbitos de su vida para volver con todo”, dijo la venezolana a través de Instagram.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, expresó el mánager.

En esta oportunidad, el entrenador del artista fue entrevistado en el programa ‘Chisme no like’, y reveló otros detalles de la enfermedad de Chyno.

Juan Cortés, quien trabaja junto a él desde que hacía parte de la agrupación Calle Ciega, antes de la creación de Chyno y Nacho, explicó que “la neuropatía periférica es consecuencia del covid o de un tipo de neumonía”, y que desde 2020 la padece.

En ese entonces Chyno y Nacho tenía planeado un regreso a los escenarios con un concierto en vivo, por lo que según él “siempre se quiso tener su enfermedad de forma secreta”.

“Su condición física normal estaba alrededor de 80 kilos, cuando él vino de emergencia estaba pesando 69 kilos 400 (gramos)”, aseguró. Por esa razón se sometió a un plan para subir de peso.

Lo que preocupa a sus fanáticos es que Chyno no aparece en redes sociales y poco se sabe de su condición actual. Pese a eso, no han parado los mensajes de aliento hacia el cantante, en los que le desean una pronta recuperación.

Según el entrenador, el artista viajó a Venezuela en diciembre del año pasado para estar con su madre y no sabe mucho más.

Sin embargo, contrario a las declaraciones recientes de su exesposa y de su mánager, Cortés afirmó que “ya la enfermedad es incurable, él no se va a curar de la neuropatía, pero podía vivir con ella siempre y cuando estuviera bien tratada”.

