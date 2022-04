Chyno Miranda: mánager habló sobre su estado de salud

Instagram: @chynomiranda

Después de varios días de especulaciones sobre la salud del cantante venezolano Chyno Miranda, su mánager salió a desmentir los rumores acerca de que estaba muy grave.

Julio Ducharne dijo a ‘Diario Libre’: “Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”.

Así mismo, añadió: “La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación”.

(Te puede interesar: La nueva vida de Carolina Cruz).

Y es que la preocupación de sus fans crece desde que él mismo mostró las secuelas que el covid-19 le dejó. El artista sufrió una neuropatía periférica y una encefalitis.

El 21 de julio de 2021 subió un video en el que narra su proceso de recuperación, pero se le dificulta hablar y tiene movimientos involuntarios.

“No soy ni la sombra de lo que era el año pasado. Era una persona dependiente de mi familia, Natasha me bañaba, todo... increíble", dijo a sus seguidores refiriéndose al apoyo que le brindó su ex esposa.

(Sigue leyendo: Shakira mostró el logro de sus hijos en Instagram).

Meses más tarde dio a conocer que se alejaría de las redes sociales para enfocarse en él mismo y no daría declaraciones de su vida personal ni privada.

Sus fanáticos no han dejado de enviarle buena energía y aún esperan su regreso al escenario para que interprete éxitos como ‘Niña bonita’ y ‘Quédate conmigo’.

Más noticias

Will Smith reapareció en la India tras escándalo en los Óscar

Andrea Valdiri desmiente rumores de embarazo

Paulo Londra y Bizarrap estrenaron su colaboración