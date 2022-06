Christian Nodal y J Balvin se pelean en redes por su parecido look

Nodal no se quedó callado y reaccionó a la publicación de Balvin a través de sus historias. En la primera dijo: "Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea , cuando sea. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa".

Tras esto, Balvin arremetió a través de videos cortos. "Yo siempre llego. Yo llego a los conciertos en Medellín y llego puntual a todos los conciertos", señaló el artista. El colombiano le estaba recordando a Nodal el escándalo en el que se vio envuelto el mexicano en el mes de marzo luego de que no llegara a su presentación en el Atanasio Girardot.

Luego de este contraataque de Balvin, sacó un par de historias tratando de calmar los ánimos "Esta tarde ando bromista", dice en una de ellas. "Lo compararon conmigo, me compararon con él... lo que sea en la foto. Estamos bonitos los dos o yo no sé, El parcero se lo tomó mal. Ah, yo no sé, eso ya es problema de él. Si va a sacar la 'tiradera', que sea romántica y que venda", punutlizó el cantante de Mi Gente.

Pero Nodal no se detuvo y lanzó otros duros mensajes contra el colombiano. "Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, pero en su red que tiene millones de sus seguidores suba una foto para que se burlen de mí, donde claramente, todo el mundo lo sabe, me estoy despertando de una m... muy fea que viví", señala Nodal.