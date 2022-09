Christian Nodal dedicó a Cazzu la misma canción que a Belinda

Instagram: @nodal

Nuevamente el cantante de música popular mexicana Christian Nodal da de qué hablar. Esta vez, porque quiso tener un lindo gesto con su actual novia, la artista argentina Cazzu, pero los internautas notaron que había hecho lo mismo con su ex, Belinda.

En uno de sus conciertos del ‘Forajido Tour’ le dedicó ‘Eso y más’, canción de Joan Sebastian que hace referencia a la historia de los amantes trágicos de Verona, por lo que el mexicano no dudó en afirmar: “No soy Romeo, pero tengo a mi Julieta”.

Esto dijo antes de entonarla: “¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”.

E incluso admitió lo que los internautas criticaron: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”.

Nodal y Cazzu están juntos desde junio de este año, cuando se les vio paseando por las calles de Antigua, en Guatemala, y tomándose fotos con sus fans.

Una vez la relación fue pública no han tenido reparo en acompañar al otro a sus recitales.

