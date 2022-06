Christian Nodal arremete contra Bad Bunny: “Hasta para cantar estup... hay que tener talento”

El ex de Belinda y cantante de ‘Botella tras botella’ habló sobre su carrera, sus canciones, el género regional mexicano y la industria musical. En conversación con Rolling Stone en español, el ex de Belinda no pudo evitar comentar acerca del reguetón y el auge en el que se encuentra actualmente. Sin embargo lo que inquietó a sus seguidores con sus declaraciones fue cuando Christian Nodal opinó sobre Bad Bunny. El intérprete de 23 años lanzó comentarios contra el trabajo del cantante puertorriqueño como “hasta para cantar estupideces hay que tener talento”.

Nodal mencionó a Bad Bunny y puso un ejemplo sobre las canciones que hace el reguetonero. “Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo el compositor mexicano refiriéndose a la canción “Safaera”.

Christian Nodal siguió cuestionando el panorama de la musical actual señalando que hay todo tipo de música, pero no siempre se encuentra talento. En ese sentido sostuvo que se valora mucho más las canciones que no tienen contenido. “No es que uno quiera que le vaya mal a esa gente, es simplemente generar conciencia, porque para hablar claro, hay música para todo, hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento”, afirmó.