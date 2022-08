Chris Rock ahora bromea sobre la disculpa de Will Smith

Chris Rock ha seguido bromeando sobre la bofetada que le propinó Will Smith durante la última entrega de los premios de la Academia, y después de que el protagonista de Soy leyenda se disculpara recientemente a través de un video que compartió en YouTube y sus redes sociales.

El cómico, de 57 años, no abordó directamente el incidente en los premios Oscar durante su más reciente actuación en Atlanta, pero siguió burlándose de la polémica en el escenario.

Según información de la CNN, el comediante dijo: "Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas. Incluso cuando Smith me abofeteó... Fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos".

Pero esto no fue lo único, ya que Rock mencionó después: "Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara".

El cómico fue golpeado por Will en los premios de la Academia a principios de este año después de que se burlara de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, por su corte de pelo rapado.

Recientemente, la estrella de Hollywood rompió su silencio sobre el incidente en un video de Instagram publicado el viernes en el que ofrecía disculpas a Chris y afirmaba que estaba "borracho" en el momento de la bofetada, razón por la cual no habría pedido perdón en ese momento.

En un video de preguntas y respuestas con sus seguidores, la estrella de King Richard aseveró: "Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te diré, Chris, que te ofrezco disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablar".