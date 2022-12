¿Cher se casa a sus 76 años?

Cher es una reconocida cantante y actriz de Estados Unidos, quien es recordada por los múltiples personajes que ha hecho para la pantalla chica. Sin embargo, en los últimos meses se hizo viral porque dio a conocer que lleva una relación con Alexander Edwards, un productor musical que es 40 años menor que la artista.

Su pareja es productor musical, hace parte del grupo ejecutivo de Def Jam y durante varios años fue novio de Amber Rose, pero terminaron por las terminales infidelidades que cometió él con su pareja.

Sin embargo, ahora está con Cher, con quien se casaría el próximo año. La pareja se conoció este año en la semana de la moda en París y después cenaron juntos en Los Ángeles.

Meses más adelante se les vio juntos en diferentes lugares y ellos anunciaron que estaban en una relación, esto tuvo múltiples críticas de parte de los fans a la cantante Cher, le decían que era “Una irresponsable”, “mujer vieja”, "Es solo interes”, pero la mujer hizo caso omiso a todo esto.

“Como todos sabemos, no nací ayer y lo sé con certeza. No hay garantías cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre he sido así”, aseguró Cher por medio de una publicación en su Twitter.

El pasado 25 de diciembre la cantante publicó una foto de un anillo de compromiso en su cuenta de Twitter, gracias a esto se dieron cuenta de que estaría pasando por el mejor momento de su relación con Edwar y ahora solo queda esperar que llegue la boda.

Aunque muchos han criticado este compromiso, esto no parece importarle a la pareja, pues los planes no parecen tener un cambio por el momento.

