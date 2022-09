Catherine Siachoque rompe el silencio y confesó por qué no tiene hijos

Catherine Siachoque es una reconocida actriz colombiana, ha tenido papeles en producciones como ‘Sin senos no hay paraiso’, ‘La venganza’ y ‘¿Dónde está Helena?’ Por sus actuaciones ha ganado premios a mejor actriz y mejor beso.

Siendo una de las parejas más estables Miguel Varoni, de 57 años, y Catherine Siachoque, de 50, no han tenido primogénitos. Situación que genera dudas entre los seguidores de la famosa pareja.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz decidió abrir la caja de preguntas, donde sus seguidores cuestionaron si su falta de maternidad se debía a que no quería perder la figura, a lo que Siachoque respondió.

"Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, expresó la actriz de la serie ‘Oscuro deseo’.

Recientemente la actriz confesó que no descarta la idea de ser madre, y que para cumplir este deseo decidió congelar sus óvulos hace un tiempo “las mujeres tenemos un ciclo bastante corto tristemente de fertilidad, entonces dije: ‘Yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia’”, reveló Catherine.

