Catherine Siachoque estudiará en Harvard a sus 50 años

Así lo anunció a través de sus redes sociales, publicando una foto con Anita Elberse, profesora de la Escuela de Administración de Negocios de la misma institución y autora de libros como “Superventas: Por qué el futuro de la industria del entretenimiento pasa por asumir riesgos e intentar crear productos superventas”.

En el post, que ya se acerca a 30.000 me gusta, la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ expresa: “Sueña grande... los sueños se cumplen. Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho”. La actriz ya había sorprendido a sus seguidores en octubre de 2019 con la noticia de que había comenzado a estudiar en la Universidad de Miami, en la carrera de Estudios Internacionales. “Sí, señores, ahora soy una estudiante. Siempre es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. Me ha tocado durísimo, estaba desacostumbrada y desactualizada, pero soy feliz”, señaló en ese momento en su cuenta de Instagram.

“En esta foto estoy junto a @anitaelberse había leído su libro, la admiraba, soñaba con conocerla y ahora soy su alumna. No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará.

Quería compartir este, que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida. Gracias por acompañarme y apoyarme siempre aunque algunas veces esté alejada de las redes (con justa razón, ahora lo saben)”