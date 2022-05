Carolina Cruz y las fotos de su hijo Salvador cuando estaba hospitalizado

Cuando la presentadora Carolina Cruz se enfrentó al complejo diagnóstico de salud de su precioso Salvador, el año pasado, se dirigió hacia un camino oscuro e inexplorado y esta situación pudo haberla paralizado, pero ella se llenó de fuerza gracias a la oración. Nunca le preguntó ni le reclamó a Dios: “¿por qué a mí?”. Ella, sencillamente, lo aceptó y siguió adelante.

La vida la enfrentó al hecho más doloroso que podemos experimentar las madres y es el ver a nuestros hijos enfermos… Fueron días inquietantes que la enfrentaron a una batalla por sobrevivir y poder salir de la oscuridad. A veces rondaban por su mente emociones como la frustración, el miedo y la angustia, pero ella anteponía su poder maternal y al santísimo rosario y así, la recuperación de su bebé fue milagrosa y corroboró eso de que los tiempos difíciles no duran para siempre, pero son parte de la vida y del crecimiento espiritual. Ayer, en pleno Día de la Madre, la empresaria compartió una foto que enterneció a todos.

“Esta foto fue cuando comenzó este viaje lleno de aprendizaje y gratitud. Tú y yo, el día de la madre en la clínica, estaba llena de miedo, pero con la certeza y la fe de que la mano de Dios, y en su tiempo, todo estaría bien”, comenzó escribiendo Cruz en su ‘post’ más reciente.

En este punto ¿cómo está Salvador?

Él está exageradamente bien, en temas de salud gracias a Dios está muy bien. Salva es impresionante y a decir verdad Mati ha jugado un papel importantísimo en la recuperación del gordo. Él lo adora, le da todo su amor y creo que su cariño es algo que ha hecho que Salvador siga luchando. Mati lo protege, juega con él y lo consiente como su muñequito. Él es un milagrito de Dios, y para mí como mamá es maravilloso ver la fuerza con la que ha luchado contra todo pronóstico en la Tierra.

¿Y a nivel neurológico?

Muy bien; ese gordo está perfecto. Le hicieron una resonancia de control hace 20 días y le salió perfecta, gracias a Dios. Ya las resonancias que le hacen son superespaciadas; antes eran cada tres meses y ahora se las hacen cada seis meses. Está perfecto en su desarrollo neurológico. Ha sido un proceso de mucha paciencia, por eso entiendo tanto a esas mamás, porque sé que para muchas lo que viene de aquí para allá es de paciencia, entrega, dedicación. Pero también confío en que la medicina va avanzando muy rápido, que seguramente en el proceso llegarán cosas más positivas para estos chiquitos.

¿Qué has aprendido con el proceso de Salva?

Pues al comienzo, como todo, fue un golpe duro. Sin embargo, y aunque sea difícil de creer para muchos, ni siquiera en el momento uno fui capaz de reprocharle a Dios. Recuerdo que apenas supe, destruida, vuelta nada y llorando, me puse de rodillas para hablarle y le dije: me lo enviaste por algo y verás cómo lo sacaré adelante. Sabía que era por algo y para algo, que se trataba de una enseñanza y que por eso debía de enfrentarla como tal. Desde un principio maquinamos con fe y creyendo y apoyándonos mucho en Dios. Me entregué de lleno al rosario, con suma dedicación y devoción. Y pese a que Salva ya este mejor, sigo hablando cada día con Diosito y ofreciéndole todo lo que hago. El nacimiento de Salva fue algo que me hizo pegarme mucho a Dios y a la Virgen, y hoy los siewnto mas cerca que nunca, sé que ellos están junto a mí y a mi familia.

Cuéntame un poco más acerca de esas experiencias con Dios.

El suceso con la fragancia de rosas ocurrió en mi vestier, lugar de desahogo para mí. Nunca me ha gustado que mis hijos perciban mi dolor pues ambos son sumamente sensibles. Por lo que siempre que sentía la necesidad de sacar, me encerraba en mi vestier a llorar lo que necesitara. Ese era mi sitio seguro, mi altar. Allí hago El Rosario y oro un montón. Se trata de un lugar muy significativo para mí. Primero sucedió lo del olor a rosas y luego un día encontré escarcha por todo el lugar. Han sido ambas, experiencias muy fuertes y que han llegado en momentos en los que más los he necesitado.

¿Qué significado tienen estos episodios?

El significado es que están muy cerca de mí y de mi hogar; Dios y la virgen están junto a mí. Yo adoro a la Virgen y creo que nunca antes me había sentido tan identificada con ella como ahora con Salvador. Entiendo mucho su impotencia al ver a su hijo sufriendo y el dolor de ver a quien más quieres padeciendo un mal por el cual crees no poder hacer más. La pienso todo el tiempo, en mis momentos más difíciles siempre ella está en mi mente y corazón. Estoy segura que es por esa conexión que he construido con ella, que se me ha presentado ya dos veces. Es ella diciéndome que a mi lado siempre estará y justo así es como lo he sentido.

¿Cómo has vivido este aprendizaje como mujer y como mamá?

He vivido en gratitud toda mi vida. Siempre he sido una mujer muy agradecida por todo, por lo bueno, por lo no tan bueno… Nunca le hago un reclamo a Dios. Siempre he sido una mujer muy positiva y agradecida, pero sí he aprendido a ser más empática, a desprenderme completamente de lo material. Ahora prefiero gastarme la plata ayudándoles a estas mamitas antes que comprarme unas gafas o un bolso. Eso ya pasó a un segundo plano en mi vida, por completo.

