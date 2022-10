Carolina Cruz sorprendió con emotivo mensaje: “Llegó alguien y siento paz”

Desde que se separó Carolina Cruz, una de las personalidades de la farándula colombiana más reconocidas, sus seguidores le preguntan constantemente si ya otra persona ocupa su corazón.

Al respecto, hace un par de semanas respondió que aprecia su soltería y que “hasta hoy no me ha parecido nada duro, no sé qué vaya a ser en un mes, dos meses o en tres”.

También, señaló a través de sus historias de Instagram que desea casarse y que no lo ha hecho por la sencilla razón de que “nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio”. Y antes de eso quiere enamorarse nuevamente, por supuesto:

Me encantaría. No hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, ese vacío... pero llegará en su momento.

Sin embargo, mientras eso sucede, ha estado trabajando en sí misma y en cultivar el amor propio.

Así lo dejó claro en una de sus más recientes publicaciones, en la que compartió un fragmento de ‘Manual para soportar tornados’, un libro de Víctor Hernández.

El texto dice así:

Llegó alguien a quererme ya a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frío y me prepara un té si no me siento bien. Me escucha a cada instante. Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza, pero nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento.

Al final, cierra con la frase: “Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”.

La presentadora aclaró que se lo hizo llegar su mánager Tatiana Zuluaga y que fue “un mensaje caído del cielo”.

