Carolina Cruz reveló problema que sufre en su rostro

Carolina Cruz es una de las personalidades de la farándula colombiana más conocidas y queridas por su público, que la ve cada mañana presentando ‘Día a día’.

La vallecaucana ha creado una relación tan cercana con sus seguidores que no teme mostrarles detalles de su vida: ha abierto su corazón para expresar cómo vivió el proceso de separación, también ha compartido el diagnóstico y recuperación de su hijo Salvador, quien inspiró la creación de una fundación que ayuda a más niños, y recientemente confesó que oculta bajo su maquillaje rosácea.

De acuerdo con ‘Medline Plus’ esta es “una enfermedad crónica que afecta la piel y algunas veces los ojos. Causa enrojecimiento de la piel y espinillas”. Además, es frecuente en mujeres de edad media y avanzada.

Cruz hizo esta revelación mediante una fotografía que acompañó con el texto: “Hoy tengo las manchas y la rosácea más alborotadas que nunca”.

Esto es algo sobre lo que hace tiempo se había referido. En ese entonces, en sus redes sociales contó: “Cuando me fui a vivir a Miami me comenzaron a salir manchas en mi cara. Creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros para disimularlas. Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño. Me he hecho de todo, y aunque mejoran, no se han ido del todo”.

Lo cierto es que al final del día sus seguidores le agradecieron mostrarse tan real y le recordaron que sin importar su apariencia la admiran y quieren.

