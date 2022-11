Carolina Cruz reveló la razón por la que terminó con Lincoln Palomeque

Una de las parejas más queridas de la televisión colombiana, era sin duda la del actor Lincoln Palomeque y la presentadora Carolina Cruz.

Iniciaron su relación en el año 2008, y desde que se les vio juntos por primera vez, sus seguidores aseguraban que eran la pareja perfecta.

(Lee también: RBD emociona con reencuentro y acaba con rumores de rivalidad)

Si bien nunca se casaron, sí mantuvieron una hermosa relación, fruto de la que nacieron el pequeño 'Matías' y el hermoso 'Salvador', quienes se roban todos los suspiros de los seguidores de sus papás en redes sociales.

En marzo de este año, tras un tiempo sin tener mayor cantidad de fotografías juntos y que iniciaran los rumores de una posible separación, ambos comunicaron su decisión de tomar rumbos diferentes.

Durante estos ocho meses, la pareja ha callado sobre las verdaderas razones por las que decidieron separarse, pero la vallecaucana rompió el silencio y habló descarnadamente en la intimidad de un podcast producido y presentado por Valeria Sandoval y su mamá, Alejandra la recibieron en la sala de su casa.

Allí, explicó que todas las relaciones pasa por situaciones que ponen todo en otras perspectiva, “Hay momentos en las relaciones, que uno piensa que si quiere que sea para toda la vida con esa persona, pero quién dijo que tiene que ser así. Existe un cariño, un respeto y vamos a estar siempre para toda la vida porque tenemos dos hijos, pero cuando el amor se transforma, es mejor dar un paso al costado”, dijo.

Gran parte de la decisión, la tomó por sus hijos, “Yo decía que si estoy educando buenos hombres, yo debo ser honesta conmigo también, yo tengo que buscar lo que a mí me haga feliz, si yo estoy feliz, mis hijos también. No puedo estar en una relación por pensar en el qué dirán o en la sociedad”, aseguró.

Obviamente decir adiós no fue fácil para ella, “La separación nunca va a ser un fracaso. No se puede forzar nada, hice un proceso con psicóloga, chacras, energía, la Virgen, Dios, el rosario, todo. Somos muy buenos amigos, hablamos todos los días, tenemos la mejor relación por los niños y él es un papá muy presente para ellos”, puntualizó.

(Te puede interesar: American Music Awards 2022: los mejores look de la alfombra roja)

A través de redes sociales, Carolina se ha pronunciado frente a muchas otras cosas, como por ejemplo su soltería, “Me siento feliz estando soltera, exageradamente feliz. Sin embargo, eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía agobiada, triste y mal. Cuando las cosas no fluyen me hago a un lado. Es mejor hacerse a un lado”.

Si bien jamás llegó al altar, aseguró que no tiene que ver con no creer en él, "“No es que no crea en el matrimonio. He ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios. Sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión. Que me parece una decisión muy seria”, concluyó.

Más noticias

¿Shakira hace gesto obsceno a Piqué? Este video desató polémica

Evaluna Montaner: los raros y costosos zapatos que levó a los Grammy

Chris Hemsworth revela que tiene riesgo de padecer Alzheimer