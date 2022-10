Carolina Cruz responde a quienes dicen que trabajar con ella 'es terrible'

Instagram: @carolinacruzosorio

Hace unos días se hizo viral un momento de ‘Día a Día’ en el que una bailarina que estaba en el programa se desmayó. No fue esto lo que causó conmoción entre los internautas, sino la actitud de una de las presentadoras: Carolina Cruz.

La vallecaucana se quedó sentada en su sitio sin hacer nada mientras las demás personas del plató socorrían a la mujer.

Tras lo ocurrido y las críticas recibidas, Cruz apareció en sus redes diciendo que no supo cómo reaccionar. Sin embargo, su nombre ya era tendencia y se crearon múltiples memes.

(Lee también: Taylor Swift anunció un avance de ‘Midnights’ en el Thursday Night Football).

Cuando ya se habían calmado las aguas, un usuario de TikTok publicó un video en el que cuenta que en su época como community manager de una agencia de publicidad tuvo que trabajar con la modelo y presentadora.

Según él, ella era embajadora de una ONG y cada vez que él debía pedirle videos o fotos para el contenido de redes sociales no respondía bien: “Siempre que le pedíamos algo era con mala cara, así como qué pereza estar aquí. Pero se prendía la cámara y cambiaba”.

Así mismo, contó que trabajó con muchas más celebridades y no vivió lo mismo: “Solamente era ella. Realmente era terrible trabajar con ella”.

(Sigue leyendo: Carolina Cruz habló de preocupación por medida de Gustavo Petro).

Pues bien, Carolina Cruz no se quedó callada y se refirió no particularmente a esta acusación, pues aclaró que no tiene TikTok y no se entera de lo que sucede en dicha red social, pero sí a quienes la tildan de ‘odiosa’ o ‘insoportable’: “Yo no me creo odiosa, pero cada persona tiene su percepción y es respetable”, comenzó diciendo.

Luego, en otra historia de Instagram, expresó:

“Yo creo que para decir uno que una persona es insoportable, en realidad tiene que ser porque la ha tratado porque estuvo con ella y porque le pareció insoportable. Entonces no me queda bien responder esa pregunta porque yo puedo decir que no soy insoportable, no me considero así, pero la gente que no me conoce puede pensar cualquier cosa porque le llega un chisme, por un comentario, por una reacción de momento”.

Más noticias

Melissa Martínez reaccionó en apoyó a Shakira por ‘Monotonía’: "Es un puñal"

Cristina Hurtado denunció estafas en redes con uso de su imagen

Piqué reacciona a la nueva canción de Shakira, 'Monotonia'