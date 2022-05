Carolina Cruz lloró al ver que su hijo Salvador dio sus primeros pasos

El 19 de febrero de 2021 nació Salvador, hijo menor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. El angelito llegó para hacerles la vida más linda a sus papás y a su hermanito Matías (5), quienes son los protagonistas de la mayoría de publicaciones de la presentadora. En su más reciente publicación, Carolina Cruz compartió con sus seguidores que el pequeño Salvador dio sus primeros pasitos y así reaccionó:

“Estoy muy emocionada, he llorado de la felicidad, de la dicha y de la gratitud de ver a Salvador caminando. Son como sentimientos encontrados, porque ya caminó, eso me tiene feliz porque está perfecto, está sano, pero cuando lo veo caminar digo… Ay, pero ya no están bebé, porque cuando caminan ya son como más personitas, más niños, entonces ya no son tan bebés. Por otro lado, he llorado muchísimo porque yo soy muy sensible, toda la vida ha sido así, lloro despidiendo un avión de carga y desde que soy mamá y con la fundación soy más sensible” afirmó

En una de nuestras ediciones de Revista Aló, Caro nos contó que Salvador nació con tortícolis gestacional y tiempo después, el líquido cefalorraquídeo del niño se acumuló en su cabeza, haciendo que creciera más de lo normal. Después de varias terapias, Salvador ya se encuentra en perfectas condiciones de salud y Caro no puede estar más agradecida con la vida, así que lanzó su fundación Salvador de Sueños, con la cual busca ayudar a pequeños, aportar a los problemas de salud que tengan y brindarles una oportunidad para que tengan mejor calidad de vida.

Carito ha estado trabajando muy duro para darle rienda suelta a su sueño, pues considera que hace falta más ayuda y solidaridad en el país. Así como atención a la salud de jóvenes que están en una situación económica difícil.

