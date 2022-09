Carolina Cruz habló sobre su situación sentimental, ¿le gustaría volverse a enamorar?

Instagram: @carolinacruzosorio

Si algo ha caracterizado la relación de la presentadora y empresaria Carolina Cruz con sus seguidores es la cercanía. La vallecaucana suele mostrarse muy sincera y vulnerable en sus historias de Instagram, en las que, precisamente, dio algunos detalles de su separación de Lincoln Palomeque.

La pareja duró alrededor de 10 años y fruto de ese amor fueron Matías y Salvador.

Así las cosas, contó que el proceso de separación lo vivió al mismo tiempo que diagnosticaron al menor de sus hijos, por lo que luego se enfocó en su recuperación y sus esfuerzos estuvieron dirigidos a la Fundación que lleva su nombre: Salvador de sueños.

Respecto a la soltería, dijo: “Hasta hoy no me ha parecido nada duro, no sé qué vaya a ser en un mes, dos meses o en tres”.

Y, por supuesto, los internautas quisieron indagar más acerca de por qué en tanto tiempo de relación nunca llegaron al altar. A lo que Carolina Cruz respondió: “Nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio entonces el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”.

Eso sí, no lo descarta todavía. Así como no descarta la posibilidad de volverse a enamorar:

Me encantaría. No hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, ese vacío... pero llegará en su momento.

