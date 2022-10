Carolina Cruz explica qué pasó con el desmayo en vivo de una invitada

Un mal momento vivió este jueves Carolina Cruz, cuando en medio del programa que presenta, 'Día a Día' del Canal Caracol, una de las invitadas, quien actuaba como la rosa de 'El principito', al terminar la presentación se desvaneció.

Mientras los presentadores y equipo técnico no sabían si hacía parte del acto que realizaba la invitada, o realmente se había desmayado, todos se quedaron mudos y quietos. Sin embargo, segundos más tarde, su compañera de Set, Carolina Soto, corrió a socorrer a la invitada y a pedir con insistencia ayuda.

La hermosa presentadora caleña quedó en shock. En silencio y mirando lo que sucedía no pudo ni pararse de la silla en la que estaba sentada, razón por la que las redes sociales se han volcado contra ella y su nula reacción.

Por esta razón, Carolina no dudó en hablar con sus seguidores y explicarles su reacción, “Nunca me había pasado. Todo el mundo me dice, menos mal no era tu mamá, menos mal no eran tus hijos, sí menos mal no eran mi mamá ni mis hijos porque mal o sea yo mal, muy mal, me veo en el video la cara, ahorita me estaban mis amigos molestando y me estaban diciendo no me voy a desmayar nunca delante de ti”, dijo.

La presentadora no pudo evitar ver el video del momento, que tanto ha circulado en las redes sociales y al respecto dijo, “Yo miro mi cara y además de que quedé en shock me dio como una risa nerviosa y la verdad es que yo pensé en ese instante que era parte del show, que ellos estaban presentando. La directora del programa me tuvo que decir por el apuntador, Carito eso no es parte del show es real, para que yo reaccionara”, puntualizó

