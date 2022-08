Carolina Cruz advierte a sus seguidores que están haciendo estafas a su nombre

Instagram: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es una de las personalidades de la farándula más reconocidas de Colombia. Su trayectoria en la presentación, el modelaje e incluso en el ámbito empresarial le ha dado un buen nombre, pero, a la vez, la expone a que personas inescrupulosas quieran aprovecharse de esto.

Tanto así que ella misma tuvo que recurrir a sus historias de Instagram para advertir a sus seguidores que están promocionando productos bajo su imagen y teme que en realidad sean perjudiciales para la salud.

En las capturas de pantalla compartidas por la presentadora se alcanza a leer “cómo Carolina Cruz adelgazó en realidad” y al lado una foto de ella mostrando unas gotas. Claramente se trata de una edición.

Capturas de pantalla: @carolinacruzosorio

“Cuando yo consumo algo yo misma les muestro por mis redes sociales. Estos productos no los conozco, nunca los he utilizado y nunca los he consumido”, expresó la vallecaucana en el video.

Así mismo, cerró pidiendo que “no se dejen engañar”.

