Carmen Villalobos se refirió a rumores de su nuevo amor

Carmen Villalobos es, sin duda, una de las actrices más importantes y queridas de la televisión nacional. La hemos visto crecer en pantalla y ahora también aplaudimos su labor como presentadora, pues desde hace unas semana gozamos con su conducción como presentadora del reality Top Chef, que se graba en estos días en Bogotá.

Este año, no ha sido fácil para ella... Luego de una larga y seria relación junto al actor Sebastián Caicedo, de crecer juntos en pantalla y de casarse, hace tres años en Cartagena, ambos confirmaron su separación con un escueto comunicado.

Desde que se conoció la noticia, los internautas no han dejado de estar pendientes de sus redes, esperando que cuente un poco más de su divorcio, y por qué no, que se refiera a un nuevo amor. Incluso, varios están muy pendientes de sus mensajes porque no pierden la esperanza de una reconciliación con Sebastián.

Precisamente, durante esta semana ha sido tema de conversación, pues de acuerdo con Lo sé todo, la famosa tiene un romance secreto: “De una fuente muy creíble me dicen que Carmen Villalobos estaría enrollada con un actor no colombiano. Es un extranjero que lleva por nombre Horacio Pancheri”, aseguraron.

A eso se sumó una publicación que hizo en sus historias de Instagram y que aumentó los rumores: “La distancia solo aumenta el deseo de reencontrarse”.

Lo cierto es que la actriz no pasó por alto este chisme, ni tampoco otros que nacieron luego de su separación con Sebastián. Por eso, no se quedó callada y se sinceró respecto a lo que piensa de aquellas habladurías.

Bailando y masticando chicle, aseguró en una de sus historias en Instagram, lo siguiente: “Cuando entro a las redes sociales y veo todo lo que han inventado de mi vida y todos los días una noticia nueva. Bájenle tres rayitas”. Y aunque la famosa lo hizo con todo el humor, quedo claro que está cansada de lo que se dice de ella.