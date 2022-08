¿Carmen Villalobos reemplazó a Sebastián Caicedo? Este actor sería su nuevo novio

Instagram: @cvillaloboss

Dos meses y medio después de anunciar su separación, todo parece apuntar a que tanto Sebastián Caicedo como Carmen Villalobos avanzaron. Eso sí, cada uno por su lado.

En las últimas semanas se ha rumorado que el actor está saliendo con la modelo Julieth Román, pues se les vio muy cariñosos en un concierto de la Feria de las Flores, en Medellín.

Ninguno de los dos ha confirmado un noviazgo, pero sí han dado entender que “nada pasa por accidente”. Así lo publicó ella en su Instagram, mientras que Caicedo dijo a ‘People en español’ que “el tiempo de Dios es perfecto”.

Pues bien, el reportero de ‘Lo sé todo’ Ariel Osorio dio pistas de quién sería el nuevo amor de Villalobos. Según él, estaría saliendo con Horacio Pancheri, actor y modelo argentino con quien comparte set en el programa ‘Top Chef VIP’, del que ella es conductora.

El rumor inició porque los vieron salir juntos de una fiesta y se hospedaron el mismo hotel. Sin embargo, no hay confirmación oficial.

A él se le ha relacionado anteriormente con personalidades como Marimar Vega (El juego de las llaves), Paulina Goto (Miss XV) y Grettell Valdez (Buscando a Frida). Sin embargo, en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda reveló que habían terminado por celos: “Mis tres relaciones pasadas a la que tengo hoy se terminaron por celos e inseguridades mías. No me aguantaron. Nunca (fui infiel). Fui celoso, eso sí. Uno piensa que es seguro y no, todo lo contrario. Ahora estoy trabajando mucho con mi terapia”, dijo.

Luego, fue pareja de Isabel Valero, una venezolana con la que se mostró felizmente enamorado en redes sociales.

