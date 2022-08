Carlos Villagrán "Kiko", afirma que Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" murió antes de lo que dice Florinda Meza

‘El chavo del ocho’ comenzó a transmitirse en la década de los 70 y pronto se convirtió en uno de los programas más exitosos, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, por lo que no es raro que millones de personas recuerden a los personajes con cariño, pero ahora Carlos Villagrán, ‘Kiko’ sorprendió a los fans de la serie al revelar que notó una “turbia” situación en el funeral de Roberto Gómez Bolaños.

En una entrevista para el programa argentino ‘La Divina Noche’, el intérprete de ‘Kiko’ dio unas declaraciones que pronto se hicieron virales, ya que asegura que Roberto Gómez Bolaños no murió el día que lo anunciaron, sino que el fallecimiento ocurrió mucho antes.

Carlos Villagrán insistió en que no tiene la manera de comprobarlo, pero el día del funeral notó varias cosas que lo hacen estar convencido de que Florinda Meza fabricó “una mentira” para llamar la atención del público y darle raiting a Televisa.

Una de las cosas por las que Carlos Villagrán está convencido de que Roberto Gómez Bolaños murió antes de la fecha en la que se anunció es que un periodista se acercó a él para hacerle preguntas sobre la muerte de ‘Chespirito’, algo que lo alertó, pues él no tenía idea de lo que estaba hablando.

De acuerdo con el famoso, el periodista le dijo que quería tener las primeras declaraciones sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños, pero Carlos Villagrán no había recibido ningún aviso; sin embargo, decidió viajar de Estados Unidos a México para buscar a la familia de ‘Chespirito’.

¿El ataúd estaba vacío?

Carlos Villagrán acudió a la misa de Roberto Gómez Bolaños que se realizó en Televisa San Ángel, confesó que le “apartaron” un lugar privilegiado, por lo que notó nuevos detalles que le hacen creer que el homenaje no fue improvisado, sino que tuvo varios días de preparación.

“Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta que Roberto ‘Chespirito’ no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda, les dijo ‘aguántamelo’, porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de ‘El chavo del 8’ y del ‘Chapulín colorado’, ¿A qué hora los hicieron?”, puso sobre la mesa el actor que dio vida a ‘Kiko’.

En una de sus declaraciones más sorprendentes, Carlos Villagrán dijo estar seguro de que el féretro presentado en el funeral estaba vacío. “Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí qué…pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso que sí”, añadió.

Te puede interesar:

(Este sería el nuevo novio de Carmen Villalobos)

(Piqué y su novia ya viven juntos en un apartamento en el que vivió con shakira)