Carlos Vargas habló del difícil momento que fue decirle a su familia que es gay

Carlos Vargas, se ha ganado el cariño de los televidentes por su extrovertida personalidad. Desde hace años, cuando debutó en el programa Sweet, el dulce sabor del chisme, se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de Tv. Sin embargo, pese a su jovial forma de ser, el presentador ha pasado por momentos difíciles este año, pues tuvo que afrontar la muerte de su padre, quien falleció el pasado 14 de julio. Ya que, su progenitor era su gran amigo y compañero y los últimos días de su vida, los pasó viviendo en su apartamento, en Bogotá.

"A él, mi mejor papá, el único que tengo, el grande. Le debo todo, porque el papá en la casa es quien enseña a devorarse el mundo, y él lo hizo muy bien con nosotros, así que tengo todo por agradecerle y sin reparo alguno. Gracias papito, gracias”, escribió.

En una reciente entrevista el presentador reveló varios momento de su vida privada, incluso antes de hacerse famoso.

Entre eso recordó en el programa Se dice de mí cuando le reveló a su familia su orientación sexual. Contó que él y su hermana menor estaban discutiendo y gracias a un comentario que le hizo, se llenó de valor y grito a los 4 vientos que es gay.

Mientras discutían llegó el papá de Carlos Vargas y en ese preciso instante grito que era gay para que toda la casa lo escuchara.

"Yo grite: ‘Soy gay, ¿y qué? Y lo grité para que, además, de mi papá y mi hermana, lo escuchara también mi mamá que estaba en el primer piso, porque volver a repetir ese pedazo cuesta trabajo”, dijo.

Después de realizar la difícil confesión el papá del presentador le pidió que se fuera de la casa porque "en la casa solo había varones".

“Los papás tienen una reacción inmediata por crianza, y él me dijo: ‘si tú vas a ser así, te vas de la casa’. En medio del llanto le respondí: ‘Sí, señor’”, agregó.

Carlos Vargas salió de su casa y se dirigió al parque del conjunto donde vivían y se sentó a llorar en un columpio. Mientras tanto en su hogar, su mamá, Aída Moreno, lo defendía.

“Yo estaba en el primer nivel en la cocina y subí corriendo, porqué pensé que él (su esposo) iba reaccionar a pegarle, pero no. Sin embargo, cuando le dijo eso le refuté: ‘Un momento, él no me avergüenza, es nuestro hijo y aceptémoslo como es. Él no ha matado, no ha robado ni ha abusado de nadie”, relató para el programa Se dice de mi.

Pasaron las horas y Carlos Vargas no tuvo más opción que regresar a su casa nuevamente, al llegar vio a su hermana llorando; "me dijo que ella estaba así porque intentaba ponerse en mis zapatos y era doloroso”.

Sin embargo, con el tiempo su padre lo aceptó tal y como es, además demostró sentirse muy orgulloso de su hijo y la relación entre de la familia se vivió plenamente.

