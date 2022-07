Carlos Báez… ¡Una mezcla de sabores!

Carlos Báez es un actor que siempre está dispuesto a aprender y a asumir nuevos retos, y así lo ha demostrado a lo largo del programa. A través de sus redes sociales comentó que ha sido inesperado para él cómo la gente lo apoya en la calle por su desempeño en el reality. “Gracias por todos esos mensajes tan lindos que me mandan a diario. Yo me siento impresionado de todo el cariño que me da la gente; de verdad esto para mí es sorpresivo”, comentó. También reveló que tuvo dudas de ingresar al programa. “Antes de ir a Masterchef tenía mucho miedo porque pensaba: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pensar la gente de mí?’ Pero ha sido muy bonito el recibimiento que me han dado todos y el cariño que me han manifestado”.

Carlos se dio a conocer en televisión con su personaje Sebastián Sanín en El final del paraíso (2019); solo un año después, RCN lo llamó para hacer parte de Enfermeras y de La nieta elegida, donde interpretó a Adrián. Le encanta el reguetón, es un gran deportista y su novia, Juanita Molina, también es actriz. Estudió derecho, pero nunca lo ejerció, pues la actuación siempre robó su atención. Es su peor crítico, confiesa que no le gusta verse actuar.

Te hemos visto muy entusiasmado en MasterChef. ¿Qué tal ha sido esta experiencia?

Estar en MasterChef Celebrity le ha traído los mejores momentos a mi vida, me ha ayudado a crecer como persona. Tengo momentos de felicidad, de alegría, de conocimiento; me he sentido capaz de hacer cualquier cosa, como en otros momentos también me he sentido frustrado y hasta perdido. En términos generales, es una experiencia que ha enriquecido mi vida y estoy agradecido con todas las oportunidades que me ha traído estar en este concurso.

Formas parte de la nueva generación de actores, ¿cómo vives tu profesión en este momento de tu vida?

En este momento no me encuentro grabando ningún nuevo proyecto, pero para mí siempre es muy importante formarme, estudiar, aprender y conocer. Un actor es como un futbolista, entre más entrene y juegue, mejor nivel va a tener, y eso pasa con los actores, cuanto más practique uno y más se forme, mejor va a trabajar. En este orden de ideas, estoy enfocado en volverme mejor profesional estudiando y aplicando cada cosa que aprendo.

Haces una pareja fenomenal con Juanita. ¿Qué es lo que más admiras de ella?

De Juanita admiro la tenacidad y la valentía que tiene para ir detrás de sus sueños y de lo que se propone. Ella es una mujer muy fuerte, independiente, que consigue lo que se propone. Eso, fundamentalmente, es lo que más admiro. Así se caiga mil veces, mil veces se levanta y con más fuerza. ¡Es admirable!

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje hasta hoy, desde que inició tu carrera?

El mayor aprendizaje en mi oficio es que me doy cuenta de que todos los seres humanos y seres vivos estamos atravesando circunstancias diferentes en nuestras vidas y casi nunca nos preocupamos por lo que está viviendo la otra persona, por los sentimientos de nuestros amigos, hermanos, vecinos, colegas o la persona que acabamos de conocer, y cada quien tiene una vida diferente. En ese orden de ideas, creo que tenemos que aprender a ser más empáticos, a ponernos un poquito en los zapatos de los demás, porque no sabemos de sus luchas en silencio.

¿Cuál es tu sueño más próximo por cumplir?

Mi sueño más próximo es estar en una película, verme en la pantalla gigante. No he tenido la oportunidad de hacerlo, entonces para mí es un sueño. Verme en una sala de cine sería algo maravilloso y voy a trabajar muy duro para lograrlo.

¿Cómo continúas preparándote en tu oficio?

Como actor, uno tiene que estar en constante aprendizaje, y uno de los grandes aspectos para hacerlo es, básicamente, practicar, actuar todo el tiempo. Sin embargo, para mí es importante estar guiado por alguien que sepa, entonces, cuando no estoy grabando, me veo con mi coach o tomo talleres con diferentes maestros que me ayudan a mejorar en los puntos que considero debo fortalecer.

¿Qué es para ti un ‘buen actor’?

Para mí, buen actor es una persona que se ha preparado, que tiene buenas herramientas para estar en escena, pero lo más importante es que sea empático, buena gente, noble; alguien que sea un buen ser humano, ante todo.

¿Te gustaría ser papá?

En el momento no me veo siendo papá, creo que me faltan muchas cosas por vivir, pero no es una posibilidad que descarte. Seguramente más adelante se pueden dar las cosas.

¿Qué más viene para ti?

Mientras grabé MasterChef Celebrity dejé de lado otros aspectos de mi vida, precisamente porque las jornadas de grabación eran muy largas. Por ahora quiero retomar mi vida normal, hacer ejercicio, ir a la playa, verme con mis amigos, pero lo que más quiero es estudiar y convertirme en un mejor actor.