Cardi B y Offset reaparecieron tras la muerte de Takeoff

Noviembre empezó con una triste noticia para el mundo de la música, pues en horas de la madrugada del 1 asesinaron a Takeoff, reconocido rapero y miembro de la agrupación Migos.

El hombre estaba en compañía de Quavo cuando recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte casi al instante. Según el reporte médico, cuando llegó la ambulancia ya no tenía signos vitales.

Desde entonces, sus compañeros de grupo no habían aparecido en público. Solo se sabía que un memorial se llevaría a cabo en la Arena State Farm de Atlanta, Estados Unidos. Allí se presentará Justin Bieber en honor al rapero de 28 años y desde ahora los letreros del lugar se iluman con la frase “celebrando la vida de Takeoff”.

Sin embargo, este viernes ‘TMZ’ reveló una fotografía de Cardi B y su esposo Offset (primo del fallecido) vestidos de negro mientras se dirigían al funeral.

También se difundió un video de Offset hablando en la ceremonia y, como es entendible, no pudo contener sus lágrimas. No obstante, ellos mismos han pedido que no se compartan las imágenes por respeto a su privacidad.

