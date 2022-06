Camilo Echeverry lloró después de la sorpresa de Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner siguen tan enamorados como el primer día, y prueba de ello son los incontables detalles que se tienen entre ellos. Recientemente, el intérprete de Pegao compartió que su esposa lo sorprendió al hacerse un tatuaje en su honor.

Lo más lindo de este nuevo tattoo es que está hecho con la caligrafía del propio Camilo. De acuerdo con el artista, su esposa se habría realizado el tatuaje hace unas semanas; por lo que ella habría esperado a que pasara la cuarentena del nacimiento de Índigo para hacérselo.

La hija menor de Ricardo Montaner se las ingenió para obtener de su esposo su nombre escrito y, mientras él no se encontraba en casa, acudió con un tatuador que le realizó el trabajo. Fue a través de una videollamada que Evaluna le mostró a Camilo el nuevo diseño en su piel. Era tal la emoción por el bonito gesto, que Evaluna le confesó que no podía esperar más para mostrárselo.

“Hola, mi amor”, se escucha decir a Evaluna. De pronto, ella hace zoom hacia el área del cuello y en la pantalla se alcanza a ver la cara de shock de Camilo, quien no puede creer que su esposa se haya tatuado su nombre. Pasaban los segundos, y el cantante no podía ni hablar... Se llevó las manos a la boca y en cierto punto, empezó a llorar de alegría. “¡Sorpresa! Te amo, baby. Iba a esperar a que llegaras a la casa, pero no pude”, confesó risueña Evaluna, quien parecía feliz por la reacción de su marido. “¡Es mi letra también!”, dijo Camilo, quien seguía ‘en las nubes’ por este detalle.

Los otros tatuajes que tienen en común

Este no es el único tatuaje que Evaluna tiene en honor a su esposo. Recordemos que la pareja comparte el tatuaje de un barquito de papel y sobre su significado, el intérprete de Tutu contó lo siguiente: “Cuando le propuse matrimonio, el símbolo era un barquito de papel y hablaba de cómo yo era un náufrago sin ella. Ella también lo tiene”.

