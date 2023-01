Camila Homs de nuevo contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La relación de Camila Homs y Rodrigo de Paul tuvo su final en el año 2022, en su momento, la mujer no habló mucho sobre lo sucedido, pero ahora, semanas después ha dado a conocer múltiples declaraciones en contra de la nueva relación del futbolista con la cantante argentina Tini. Aunque Homs se encuentra de viaje junto a sus hijos, no ha desaprovechado ninguna oportunidad para hablar sobre la relación de su expareja.

En los últimos días, mientras que Camila, una amiga y su actual pareja Charly Benvenutto estaban en la playa, un grupo de aficionados argentinos empezaron a entonar cánticos a favor del deportista, esto fue tomado de buena manera por la mujer. Sin embargo, minutos después empezaron a gritar “Tini se lo come, Cami se lo da”, la mujer se rió de esto y aprovecho para grabar la escena con su teléfono.

Todo se da en medio de la polémica por la demanda que interpuso Rodrigo de Paul, en contra de la mujer y su padre por las supuestas amenazas que ellos hicieron en contra del futbolista. Frente a esto la mujer no ha dicho nada, pues según informó a un medio de comunicación argentino, ella no tiene idea de que le están hablando, porque no la han notificado sobre el tema.

Por su parte, el padre de Camila, Horacio Homs habló el pasado viernes con un medio de comunicación de Uruguayo llamado ‘Nosotros en la mañana’ en el cual informó que esto lo tenía sin cuidado.

“No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza , creo que de Camila tampoco. Rodrigo no publicó el texto completo porque se vería perjudicado”, afirmó Horacio.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado nuevamente sobre el tema y en una de la historia de la influencer por medio de sus redes sociales, afirmó que todo se había quedado en el 2022 “Espero dejarlo todo en el 2022 y que se venga el 2023”.

