Cameron Diaz fue usada como ‘mula’ para transportar sustancias

La actriz Cameron Diaz confesó que fue "utilizada como mula para traficar drogas" en los años noventa, pocas semanas antes de que su carrera como actriz despegara con un papel protagonista en la pelílcula de comedia La Máscara junto a Jim Carrey.

Durante una reciente participación en el podcast Second Life, Cameron explicó que reunió suficiente dinero para mudarse a París y dedicarse al modelaje, pero que no tuvo suerte para encontrar trabajo en esa ciudad.

"Estuve allí un año entero y no trabajé ni un solo día. No pude conseguir un trabajo ni para salvar mi vida. Luego conseguí uno pero, en realidad, creo que era una mula que llevaba drogas a Marruecos, lo juro por Dios", confesó la estrella de Hollywood.

Cameron admitió que no fue consciente de que transportaba sustancias ilegales hasta que llegó al aeropuerto y empezó a sentir pánico al darse cuenta de lo que llevaba.

"Esto fue a principios de los noventa. Me dieron una maleta cerrada con llave que tenía mis 'disfraces'. Era una chica de pelo rubio y ojos azules en Marruecos. Llevaba unos jeans rotos y unas botas de plataforma, con el pelo suelto; esto fue realmente inseguro. Tuve que decirle a los agentes que la maleta no era mía y que no tenía ni idea de quién era. Ese fue el único trabajo que conseguí en París", relató la estrella de Los Ángeles de Charlie en la entrevista.

La actriz evitó al menos una condena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas cuando dejó la maleta a los funcionarios cuando regresó a Francia, citando ese como el primer y último trabajo que tuvo en París.

Después de la afortunada fuga, la actriz tuvo por fin su gran oportunidad en Los Ángeles, ya que un agente de casting se puso en contacto con ella. Los productores buscaban una actriz principal para protagonizar, junto a Jim Carrey, el éxito de 1994, La máscara.

Su esperado regreso al cine...

La actriz de 49 años está a punto de regresar a la gran pantalla tras un paréntesis de ocho años, luego de anunciar su retiro, y se prepara para protagonizar, junto a Jamie Foxx, la comedia Back In Action en Netflix.

El proyecto también supone un reencuentro en Hollywood para Diaz y Foxx, que ya trabajaron juntos en el drama deportivo Un domingo cualquiera en 1999 y en el remake musical de Annie en 2014.

Foxx anunció la buena noticia en Twitter compartiendo un clip de audio de una llamada telefónica con Diaz. "Estoy emocionada, pero no sé cómo hacerlo, ¿sabes?", le confiesa Diaz a Foxx, que invita al quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, a animarla (Brady anunció su retirada a principios de este año para cambiar de opinión solo 40 días después).

"Estaba hablando con Jamie y me dijo que necesitas unos cuantos consejos para desjubilarte", dice Brady en la grabación. "Tengo cierta experiencia en esto de la desretirada". Foxx escribió en el tuit: "Cameron, espero que no te enfades por haber grabado esto, pero ya no hay vuelta atrás. Tuve que llamar al GOAT –siglas de 'greatest of all time' en inglés, que viene a ser 'el mejor de la historia'– para traer de vuelta a otro GOAT. @CameronDiaz y yo estamos de nuevo en acción en nuestra nueva película con @NetflixFilm. ¡La producción comenzará a finales de este año!"