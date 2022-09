Britney Spears se desahoga en redes y se compara con Jennifer Lopez

Instagram: @britneyspears

Este fin de semana la artista Britney Spears utilizó nuevamente sus redes sociales para exponer lo que vivió durante años a causa del control ejercido por su padre y su equipo. En parte, por esta razón es que no lanzaba música constantemente.

A través de una publicación en Instagram, que luego borró, se desahogó: "Después de 14 años de decirme que no a lo que quería... se arruinó para mí... pero esa no fue la peor parte... la peor parte fue que mi familia me encerró en ese lugar durante cuatro meses", dijo refiriéndose a Tristar Entertainment, la empresa con la que había firmado.

Luego, hizo otras afirmaciones en las que se comparó con la cantante JLo: "Me gustaría ver que alguien le dijera a Jennifer Lopez que se siente ocho horas al día, siete días a la semana... sin auto, con los de seguridad diciéndome que no puedo pasar por la puerta, sin privacidad, que me vieron cambiarme desnuda y ducharme”.

Me gustaría ver que un equipo de manejo de artistas le dijera a ella que pasara por lo que yo pasé, ¿qué creen que haría? Su familia nunca permitiría eso.

Al final, también dijo estar cansada de la industria musical, por lo que, en sus palabras, prefiere “quedarse en casa y hacer nada en la piscina”.

Sus fans la han apoyado y se han tomado el trabajo de aclararle a cualquier persona que malinterpretó el comunicado que Britney no pretendía meter en problemas a Lopez, ni mucho menos hablar mal de ella. Simplemente, quería dejar claro que su situación es muy diferente a la de otras mujeres exitosas que también pertenecen a la escena artística.

Estas fueron las notas que borró:

